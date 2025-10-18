Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. периферийная единица Западная Аттика
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в периферийной единице Западной Аттика, Греция

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
59 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$351,132
Вилла 2 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$2,11 млн
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,05 млн
AdriastarAdriastar
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$585,220
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$193,454
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,58 млн
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$586,225
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$321,871
Вилла в Municipality of Elefsina, Греция
Вилла
Municipality of Elefsina, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$609,674
Оставить заявку
Atlas PropertyAtlas Property
Таунхаус 1 комната в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$234,088
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$316,019
Вилла в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Вилла
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$246,214
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$222,765
Вилла 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,87 млн
Коттедж 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной ком…
$2,52 млн
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$234,490
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$316,561
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
$222,765
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,88 млн
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$680,021
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$222,384
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$193,123
Вилла 6 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,57 млн
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$211,041
Таунхаус 1 комната в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
$433,063
Коттедж 9 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,05 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
$210,679
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$819,309
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.м в городке Кинета, который находится в запад…
$263,801
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$374,541
Типы недвижимости в периферийной единице Западной Аттика

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Западной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
