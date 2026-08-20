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Квартиры в периферийной единице Западной Аттика, Греция

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2 объекта найдено
Квартира в Municipality of Megara, Греция
Квартира
Municipality of Megara, Греция
Площадь 215 м²
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мо…
$2,72 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Megara, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$188,913
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Западной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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