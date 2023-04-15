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Купить дом в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
10
Municipal Unit of Argyroupoli
6
Municipal Unit of Elliniko
4
16 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 422 м²
€ 2,300,000
Elliniko south of Athens maisonette of 422sq.m. Luxurious construction and special architect…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 305 м²
€ 1,800,000
Elliniko south of Athens maisonette of 305sq.m. Luxurious construction and special architect…
Дом 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 130,000
Код недвижимости: 1410 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 110 кв.м, на первом этаже A…
Вилла 4 спальнив периферия Аттика, Греция
Вилла 4 спальни
периферия Аттика, Греция
160 м²
€ 500,000
Property Code: 1241 - FOR SALE 4 Bedrooms, Villa of total surface 160 m2, 2 levels Glyfada…
Дом 3 спальнив периферия Аттика, Греция
Дом 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4 ванных комнат 290 м²
€ 880,000
CODE 16, Elliniko- South Athens, For Sale Detached House of 290 sqm with 3 bedrooms, 1 Livin…
Вилла 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Таунхаус 4 комнатыв периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 комнаты
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Таунхаус 1 комнатав периферия Аттика, Греция
Таунхаус 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Таунхаус расположен на первом (112 кв.м.) и втором (128 кв.м.) этаже, имеет в исключительном…
Коттедж 5 спаленв периферия Аттика, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Аттика, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 5 спаленв периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален
периферия Аттика, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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