Купить недвижимость с бассейном во Франции

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38 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат 405 м²
Цена по запросу
Замок 7 спаленв Valence-sur-Baise, Франция
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…
Вилла 7 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 7 спален
Mas-des-Cours, Франция
10 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Дом 10 комнатв Le Thor, Франция
Дом 10 комнат
Le Thor, Франция
10 Количество комнат 580 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальнив Maubourguet, Франция
Дом 3 спальни
Maubourguet, Франция
6 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
В 30 минутах к северу от Тарба, в тихой сельской местности, старый фермерский дом из гальки…
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
В 15 минутах к северу от центра города Тарб, вы будете очарованы этим особняком 19-го века п…
Дом 6 спаленв Maubourguet, Франция
Дом 6 спален
Maubourguet, Франция
8 Количество комнат 294 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Замок 8 спаленв Niherne, Франция
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…
Вилла 4 спальнив Mas-des-Cours, Франция
Вилла 4 спальни
Mas-des-Cours, Франция
5 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат 218 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Замок 6 спаленв Riberac, Франция
Замок 6 спален
Riberac, Франция
14 Количество комнат
Цена по запросу
В регионе Перигор, одном из живописнейших мест южной Франции, известный своими многочисленны…
Вилла 9 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
14 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
Цена по запросу
Люберон, расположенный в самом сердце природы, в живописном месте, дом площадью 260 м² + 70…
Дом 6 спаленв Merindol, Франция
Дом 6 спален
Merindol, Франция
13 Количество комнат
Цена по запросу
Это великолепное поместье, расположенное в самом сердце Южного Люберона, в исключительном м…
Дом 3 спальнив Goult, Франция
Дом 3 спальни
Goult, Франция
10 Количество комнат
Цена по запросу
В самом сердце Люберона, недалеко от города Апт, красивая усадьба, состоящая из 3 основных …
Дом 10 спаленв Goult, Франция
Дом 10 спален
Goult, Франция
15 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Люберон, великолепный туристический комплекс, расположенный в парке площадью 2,5 га, в бывш…
Замок 8 спаленв Тулуза, Франция
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат 880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …
Вилла 9 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
11 Количество комнат
Цена по запросу
Дом 13 спаленв Goult, Франция
Дом 13 спален
Goult, Франция
26 Количество комнат 63 251 м²
Цена по запросу
В самом сердце Люберона, в исключительном месте с панорамным видом на долину Апт и плато Ал…
Замок 35 спаленв Франция, Франция
Замок 35 спален
Франция, Франция
2 000 м²
€ 15,500,000
Шикарный замок площадью 2000 кв.м. с видом на озеро Бурже находится в 30 км от Женевы. Рези…
Замок 5 спаленв Франция, Франция
Замок 5 спален
Франция, Франция
900 м²
€ 5,900,000
Сказочный замок расположен в пригороде Пуатье, Франция. Роскошный замок 19 века с элегантной…
Виллав Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
250 м²
€ 2,150,000
Превосходная каменная вилла в Мужене, Лазурный берег. Площадь дома – 250 кв.м., имеется 4 с…
Вилла 3 спальнив Франция, Франция
Вилла 3 спальни
Франция, Франция
180 м²
€ 1,995,000
Прекрасная вилла в современном стиле расположена рядом с центром города, с потрясающим видом…
Шале 3 спальнив Париж, Франция
Шале 3 спальни
Париж, Франция
1 047 м²
€ 50,000,000
Роскошный особняк, недавно полностью отреставрированный в современном стиле, расположен в 7…
Квартира 3 спальнив Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
800 м²
€ 21,000,000
Роскошные апартаменты  площадью 800 кв.м. расположены в красивом доме в самом престижном ра…
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
1 080 м²
€ 2,310,000
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…
Дом 4 спальнив Канны, Франция
Дом 4 спальни
Канны, Франция
600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Дом 10 спаленв Париж, Франция
Дом 10 спален
Париж, Франция
538 232 м²
€ 3,600,000
Элегантное шато с великолепными садами находится в тихой загородной местности в долине Луар,…

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