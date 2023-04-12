Франция
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках во Франции
Новые дома во Франции
Все новостройки во Франции
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики во Франции
Жилая
Квартира во Франции
Пентхаус
Дом во Франции
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки во Франции
Элитная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость во Франции
Отель
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции во Франции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Франция
Купить недвижимость с бассейном во Франции
квартиры
2064
дома
1230
Очистить
38 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
405 м²
Цена по запросу
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат
550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…
Вилла 7 спален
Mas-des-Cours, Франция
10 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Дом 10 комнат
Le Thor, Франция
10 Количество комнат
580 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Maubourguet, Франция
6 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
В 30 минутах к северу от Тарба, в тихой сельской местности, старый фермерский дом из гальки…
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
В 15 минутах к северу от центра города Тарб, вы будете очарованы этим особняком 19-го века п…
Дом 6 спален
Maubourguet, Франция
8 Количество комнат
294 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…
Вилла 4 спальни
Mas-des-Cours, Франция
5 Количество комнат
140 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат
218 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Замок 6 спален
Riberac, Франция
14 Количество комнат
Цена по запросу
В регионе Перигор, одном из живописнейших мест южной Франции, известный своими многочисленны…
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
14 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
Цена по запросу
Люберон, расположенный в самом сердце природы, в живописном месте, дом площадью 260 м² + 70…
Дом 6 спален
Merindol, Франция
13 Количество комнат
Цена по запросу
Это великолепное поместье, расположенное в самом сердце Южного Люберона, в исключительном м…
Дом 3 спальни
Goult, Франция
10 Количество комнат
Цена по запросу
В самом сердце Люберона, недалеко от города Апт, красивая усадьба, состоящая из 3 основных …
Дом 10 спален
Goult, Франция
15 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Люберон, великолепный туристический комплекс, расположенный в парке площадью 2,5 га, в бывш…
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат
880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
11 Количество комнат
Цена по запросу
Дом 13 спален
Goult, Франция
26 Количество комнат
63 251 м²
Цена по запросу
В самом сердце Люберона, в исключительном месте с панорамным видом на долину Апт и плато Ал…
Замок 35 спален
Франция, Франция
2 000 м²
€ 15,500,000
Шикарный замок площадью 2000 кв.м. с видом на озеро Бурже находится в 30 км от Женевы. Рези…
Замок 5 спален
Франция, Франция
900 м²
€ 5,900,000
Сказочный замок расположен в пригороде Пуатье, Франция. Роскошный замок 19 века с элегантной…
Вилла
Мужен, Франция
250 м²
€ 2,150,000
Превосходная каменная вилла в Мужене, Лазурный берег. Площадь дома – 250 кв.м., имеется 4 с…
Вилла 3 спальни
Франция, Франция
180 м²
€ 1,995,000
Прекрасная вилла в современном стиле расположена рядом с центром города, с потрясающим видом…
Шале 3 спальни
Париж, Франция
1 047 м²
€ 50,000,000
Роскошный особняк, недавно полностью отреставрированный в современном стиле, расположен в 7…
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
800 м²
€ 21,000,000
Роскошные апартаменты площадью 800 кв.м. расположены в красивом доме в самом престижном ра…
Замок 10 спален
Tours, Франция
1 080 м²
€ 2,310,000
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…
Дом 4 спальни
Канны, Франция
600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Дом 10 спален
Париж, Франция
538 232 м²
€ 3,600,000
Элегантное шато с великолепными садами находится в тихой загородной местности в долине Луар,…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Регионы с недвижимостью на продажу
Метрополия Франции
Прованс-Альпы-Лазурный Берег
Grasse
Иль-де-Франс
Draguignan
Ницца
Auvergne-Rhone-Alpes
Париж
Окситания
Бурк-ан-Брес
New Aquitaine
Большой восточный
Lyon
Colmar-Ribeauville
Антиб
Земли Луары
Центр
Валлорис
Palaiseau
Saint-Priest
Параметры недвижимости во Франции
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты