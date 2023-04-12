Купить недвижимость с видом на море во Франции

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Франция
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Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
3/7 Этаж
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 4
€ 9,700,000
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат
120 м²
7/7 Этаж
€ 1,590,000
Продажа апартаментов в Босолей, в 20 метрах до Монако и в 500 метрах до моря. Площадью 120 к…
Вилла 8 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
440 м²
€ 10,600,000
Уникальное большое имение состоящее из 3-х вилл располагающееся в тихом зеленом районе живоп…
Вилла 7 спален
Франция, Франция
3 ванных комнат
400 м²
€ 9,000,000
Добротный дом площадью 400 кв.м. с панорамным видом на море и средиземноморское побережье Фр…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
400 м²
€ 12,500,000
Вилла с панорамным видом на море расположена в уникальном месте Лазурного берега на престижн…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
500 м²
€ 10,900,000
Великолепная двух - этажная вилла в стиле бель эпок, общей площадью 500 кв.м и участком земл…
Квартира
Франция, Франция
260 м²
€ 1,850,000
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
350 м²
€ 2,500,000
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
Вилла 6 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 4,800,000
Трехэтажный особняк, построенный в начале ХХ столетия, с христианской церквушкой на территор…
Вилла
Франция, Франция
250 м²
€ 4,410,000
Продажа провансальской фермы 17-го века, бывшей резиденции венгерской королевской семьи Каро…
Вилла 3 спальни
Франция, Франция
3 ванных комнат
310 м²
€ 2,950,000
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
Вилла 10 спален
Франция, Франция
10 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 4
€ 9,790,000
Продажа виллы в стиле Бель Эпок жилой площадью 1000 кв.м. и участком 5 500 кв.м. Вилла распо…
Вилла 10 спален
Франция, Франция
10 ванных комнат
600 м²
Количество этажей 3
€ 7,150,000
Продажа имения в одном из престижных районов Ниццы. Имение состоит из 2х домов: 3х-этажный д…
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат
116 м²
€ 1,350,000
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
Вилла 5 спален
Франция, Франция
350 м²
€ 6,400,000
Уникальная вилла построенная по проекту голландского архитектора с красивым панорамным видом…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
2 ванных комнат
240 м²
€ 1,900,000
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
Вилла 7 спален
Франция, Франция
7 ванных комнат
300 м²
€ 4,789,000
Продажа виллы под реновацию в Сен-Максиме с красивым видом на море, в 100 метрах от пляжа. Ж…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
350 м²
€ 6,500,000
Вилла в стиле нео-провансаль в Сен-Поль-де-Ванс - колоритном городке на Лазурном берегу Фран…
Вилла 6 спален
Франция, Франция
6 ванных комнат
540 м²
€ 4,240,000
Большая современная вилла площадью 540 кв.м. расположена на возвышенности в Le Cannet в непо…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
4 ванных комнат
237 м²
€ 4,575,000
Современная вилла на берегу моря с прямым выходом на пляж, расположенная во Фрежюс, между Ка…
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат
77 м²
€ 745,000
Трёхкомнатная квартира на продажу в престижном комплексе Marina Baie des Anges, у моря в Вил…
Вилла 7 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
380 м²
€ 6,400,000
Добротный дом, площадью 380 кв.м., с бассейном и хорошим участком земли 2 700 кв.м. Располож…
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат
146 м²
€ 1,500,000
Четырехкомнатные апартаменты, жилой площадью 146 кв.м. + терраса 20 кв.м. в Ницце в элитном …
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат
63 м²
€ 404,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат
82 м²
€ 474,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат
68 м²
€ 484,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат
67 м²
€ 454,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат
54 м²
€ 443,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
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