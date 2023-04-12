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Купить недвижимость с видом на горы во Франции

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4 объекта найдено
Шале 10 спаленв Megeve, Франция
Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальнив Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 4/7 Этаж
€ 389,000
Элегантная резиденция, окруженная садом, в 10 минутах от моря и набережной Круазетт.  …
Квартира 2 спальнив Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/7 Этаж
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…

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