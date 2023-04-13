Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос

Купить недвижимость в Пафос, Кипр

Пафос
135
685 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 117 м² 1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 141 м² 1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 110 м² 1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 108 м² 1/3 Этаж
€ 240,000
Апартамент В-101 — это удобная и современная квартира с 2 спальнями в центре Пафоса в …
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 649,000
Это стильное жилое и коммерческое здание класса люкс предназначено для того, чтобы предложит…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 144 м²
€ 895,000
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
6 Количество комнат 340 м²
€ 2,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 138 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 176 м² 3/1 Этаж
€ 611,000
Продается квартира площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 142 м²
€ 355,000
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 245 м² 3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальняв Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 64 м² 2/1 Этаж
€ 361,000
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 126 м² 1/1 Этаж
€ 460,000
Продается квартира площадью 126 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 180 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 235 м²
€ 585,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 93 м² 2/1 Этаж
€ 375,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 316 м²
€ 1,995,000
Предлагаем виллы на продажу в комплексе с гольф клубом. Благодаря сотрудничеству всемирно пр…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти