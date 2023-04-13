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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Виллы
Купить вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Grad Split
20
Сплит
12
Трогир
7
Grad Omis
6
Opcina Postira
6
Grad Supetar
5
Opcina Bol
5
Супетар
5
Grad Hvar
4
Grad Vis
4
Grad Makarska
3
Opcina Milna
3
Opcina Selca
3
Макарска
3
Opcina Nerezisca
2
Opcina Sutivan
2
Opcina Dugi Rat
1
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1
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110 объектов найдено
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Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 790,000
Продается трехэтажная вилла, расположенная на острове Чиово, недалеко от пляжа и инфраструкт…
Вилла 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
10 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,000,000
Продается недавно построенная роскошная вилла на полуострове Чиово недалеко от Трогира, расп…
Вилла 9 спален
Bol, Хорватия
16 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
Вилла 5 спален
Bol, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Великолепная вилла расположена в красивой тихой бухте на о.Брач в первом ряду моря. Фасад ви…
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 620,000
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная всего в 10 км от Сп…
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается двухэтажный дом возле моря, расположенный на склоне холма в тихой бухте на острове…
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается новая элитная вилла, расположенная на небольшом склоне в живописной деревне в приг…
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается прекрасная трехэтажная вилла на острове Шолта, всего в 200 м от моря. Вилла была п…
Вилла 5 спален
Макарска, Хорватия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается современно оформленная вилла с бассейном, расположенная над центром города Макарск…
Вилла 3 спальни
Супетар, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,750,000
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
Вилла 4 спальни
Postira, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 690,000
Продается эксклюзивная двухэтажная вилла с бассейном на северной стороне острова Брач. Вилла…
Вилла 17 комнат
Necujam, Хорватия
17 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается гостевой треъэтажный дом, расположенный в тихом месте в 30 м от моря в приморской …
Вилла 7 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
9 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,800,000
Продается новая вилла с бассейном и прекрасным видом на море. Вилла расположена на острове Ч…
Вилла 3 спальни
Postira, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 895,000
Продается красивая двухэтажная вилла с бассейном, расположенная на северной стороне острова …
Вилла 6 спален
Супетар, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
Вилла 5 спален
Povlja, Хорватия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,250,000
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
Вилла 8 спален
Borak, Хорватия
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,254,000
Продается красивая трехэтажная вилла, общей площадью 817,52 м2, расположенная в тихом месте …
Вилла 5 спален
Postira, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 990,000
Продается красивая вилла, расположенная в тихом месте на острове Брач, всего в 20 м от моря.…
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,650,000
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Продается шесть роскошных вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стороне ос…
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,450,000
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
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Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
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