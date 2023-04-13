Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Дома

Купить дом в Витебской области, Беларусь

Борковичский сельский Совет
4
Октябрьский сельский Совет
4
Бегомльский сельский Совет
3
Веркудский сельский Совет
3
Далёковский сельский Совет
3
Перебродский сельский Совет
3
Поставы
3
Сорочинский сельский Совет
3
Показать больше
259 объектов найдено
Коттеджв Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 72,290
Продаётся коттедж под чистовую отделку 2020 года постройки в Шапурах. Электричество в доме. …
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
178 м²
€ 50,012
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
36 м²
€ 15,458
Домв Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
27 м²
€ 3,546
В продаже садовый домик в Улановичах. Дом общей площадью 27 кв.м., на две комнаты. Удобства …
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
52 м²
€ 22,733
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
41 м²
€ 15,458
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
64 м²
€ 14,549
Домв Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 8,638
Продается участок 25 соток с домом в одном из самых живописных мест РБ. Показ в удобное для…
Домв Должа, Беларусь
Дом
Должа, Беларусь
81 м²
€ 25,006
Срочная продажа!!! Цена актуальна до 1 мая!  В живописном районе Должи продаётся жилой …
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
95 м²
€ 12,730
Домв Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
€ 10,002
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
80 м²
€ 21,823
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
172 м²
€ 125,484
Продается коттедж на Клинах 2019 года постройки. Все коммуникации центральные. С двумя сануз…
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
60 м²
€ 22,733
Домв Бабиничи, Беларусь
Дом
Бабиничи, Беларусь
106 м²
€ 60,924
Коттеджв Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
144 м²
€ 113,663
Продаётся коттедж в Ольгово со всеми удобствами. Два санузла. Подвальное помещение. Гараж + …
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
73 м²
€ 38,191
Домв Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
195 м²
€ 86,293
Продается дом в живописном месте. Удобный выезд на трассу M3 (Витебск–Минск): 150 км д…
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
127 м²
€ 20,914
Домв Перебродский сельский Совет, Беларусь
Дом
Перебродский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 13,640
     Эксклюзивное предложение! Присмотритесь пока не поздно!
Домв Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
€ 47,284
Продается кирпичный жилой дом со всеми удобствами по ул. Полярная. Отопление газовое. Канали…
Домв Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 9,093
Домв Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 59,014
В продаже комплекс домов в одном из самых живописных мест Беларуси – На…
Домв Домашковичи, Беларусь
Дом
Домашковичи, Беларусь
€ 13,640
Продаю дом _ дачу у чистейшего озера. Участок расположен в 300 метрах от родникового озера Д…
Домв Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
59 м²
€ 24,097
Продаётся жилой дом с газом, водой и местной канализацией (3 кольца) в Тарном по ул.Даниленк…
Домв Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 23,642
Продаётся дача в Лятохах с хорошим круглогодичным подъездом, со всеми удобствами. Остается в…
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
81 м²
€ 29,098
Продается дом по ул. 5-й переулок Гречихи, 1981 года постройки. Общая площадь: 80.09/47.09/1…
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
66 м²
€ 33,644
Домв Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
139 м²
€ 109,117
Предлагаются два дома в пригороде г. Браслав в д. Вязки на берегу озера Дривяты. Витебс…
Домв Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
80 м²
€ 42,737
Продается уютный дом в г. Браслав с панорамным видом на озеро. Витебская обл. 227 км от…

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти