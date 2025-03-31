Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дубровно
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Дубровно, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 142 м²
Продаётся коттедж 2018 г.п. общей площадью 141,8 кв.м, расположенный на участке 15 соток по …
$105,000
Оставить заявку
Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 142 м²
Продаётся коттедж 2018 г.п. общей площадью 141,8 кв.м, расположенный на участке 15 соток по …
$105,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти