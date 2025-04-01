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Дома в Высоковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Высоковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Высоковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Дом на берегу озера! 25 соток земли, ровный и облагороженный участок. Посажены плодовые дере…
$99,500
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 47 м²
Продам участок с ветхим домом аг Высокое, деревянный 1958 гп, площадь дома 46,8м2, отопление…
$3,500
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Параметры недвижимости в Высоковский сельский Совет, Беларусь

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