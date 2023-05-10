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Дома в Слуцкий район, Беларусь

Слуцк
41
Серяжский сельский Совет
8
Покрашевский сельский Совет
7
Беличский сельский Совет
6
Весейский сельский Совет
5
Гацуковский сельский Совет
4
Гресский сельский Совет
4
Козловичский сельский Совет
4
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93 объекта найдено
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
€ 72,870
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 125 м²
€ 141,363
Дом в Великая Слива, Беларусь
Дом
Великая Слива, Беларусь
Площадь 60 м²
€ 5,928
Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 49 м²
€ 8,117
Дом в Клепчаны, Беларусь
Дом
Клепчаны, Беларусь
Площадь 64 м²
€ 11,856
Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 79 м²
€ 22,709
Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 70 м²
€ 13,589
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 47 м²
€ 18,058
Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
€ 6,384
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 47 м²
€ 12,768
Дом в Козловичи, Беларусь
Дом
Козловичи, Беларусь
Площадь 34 м²
€ 8,208
Дом в Сорогский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорогский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
€ 6,293
Дом в Знамя, Беларусь
Дом
Знамя, Беларусь
Площадь 94 м²
€ 25,081
Дом в Рачковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рачковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
€ 5,928
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 199 м²
€ 45,510
Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
€ 6,384
Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 266 м²
€ 13,589
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 520 м²
€ 36,481
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 107 м²
€ 59,190
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 64 м²
€ 18,149
Дом в Безверховичи, Беларусь
Дом
Безверховичи, Беларусь
Площадь 57 м²
€ 4,469
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
Площадь 76 м²
€ 23,713
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 60 м²
€ 21,432
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 114 м²
€ 50,070
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 195 м²
€ 26,449
Дом в Великая Слива, Беларусь
Дом
Великая Слива, Беларусь
Площадь 70 м²
€ 8,664
Дом в Омговичи, Беларусь
Дом
Омговичи, Беларусь
Площадь 42 м²
€ 6,293
Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
Площадь 66 м²
€ 13,589
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 96 м²
€ 68,310
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 55 м²
€ 18,149

Параметры недвижимости в Слуцкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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