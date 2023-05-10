Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
27
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Слуцкий район
Дома
Дома в Слуцкий район, Беларусь
Слуцк
41
Серяжский сельский Совет
8
Покрашевский сельский Совет
7
Беличский сельский Совет
6
Весейский сельский Совет
5
Гацуковский сельский Совет
4
Гресский сельский Совет
4
Козловичский сельский Совет
4
Кировский сельский Совет
3
Сорогский сельский Совет
3
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
93 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Коттедж
Слуцк, Беларусь
206 м²
€ 72,870
Дом
Слуцк, Беларусь
125 м²
€ 141,363
Дом
Великая Слива, Беларусь
60 м²
€ 5,928
Дом
Леньки, Беларусь
49 м²
€ 8,117
Дом
Клепчаны, Беларусь
64 м²
€ 11,856
Дом
Весея, Беларусь
79 м²
€ 22,709
Дом
Леньки, Беларусь
70 м²
€ 13,589
Дом
Слуцк, Беларусь
47 м²
€ 18,058
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 6,384
Дом
Слуцк, Беларусь
47 м²
€ 12,768
Дом
Козловичи, Беларусь
34 м²
€ 8,208
Дом
Сорогский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 6,293
Дом
Знамя, Беларусь
94 м²
€ 25,081
Дом
Рачковичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 5,928
Коттедж
Слуцк, Беларусь
199 м²
€ 45,510
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 6,384
Дом
Весея, Беларусь
266 м²
€ 13,589
Коттедж
Слуцк, Беларусь
520 м²
€ 36,481
Дом
Слуцк, Беларусь
107 м²
€ 59,190
Дом
Слуцк, Беларусь
64 м²
€ 18,149
Дом
Безверховичи, Беларусь
57 м²
€ 4,469
Дом
Лучники, Беларусь
76 м²
€ 23,713
Дом
Слуцк, Беларусь
60 м²
€ 21,432
Дом
Слуцк, Беларусь
114 м²
€ 50,070
Коттедж
Слуцк, Беларусь
195 м²
€ 26,449
Дом
Великая Слива, Беларусь
70 м²
€ 8,664
Дом
Омговичи, Беларусь
42 м²
€ 6,293
Дом
Лучники, Беларусь
66 м²
€ 13,589
Дом
Слуцк, Беларусь
96 м²
€ 68,310
Дом
Слуцк, Беларусь
55 м²
€ 18,149
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Слуцкий район, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты