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Дома в Гресский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом в 12 км от Слуцка ❤️ Выгодное предложение: дом с участком 14 соток в агрогородке Греск  …
$5,700
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Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в аг. Греск.  Прекрасная планировка: общая площадь …
$12,000
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Дом в Гресский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гресский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся отличный дом для круглогодичного проживания. Дом снаружи утеплен и обшит сайдингом…
$20,500
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Дом в Гресский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гресский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается крепкий дом с электроотоплением в агрогородке Летковщина. Центральное водоснабжени…
$23,500
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Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 46 м²
Кирпичный дом с мебелью и участком 25 соток ❤️Уютный дом в живописном агрогородке - ваш шанс…
$16,900
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Параметры недвижимости в Гресский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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