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Дома в Первомайский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в прекрасном живописном месте: деревня Новинки Слуцкого района. Общая площадь …
$8,500
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Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Ищите недорогую дачу в тихом живописном месте? Продается жилой дом в д. Аполины, Слуцкого ра…
$5,500
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Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продажа законсервированного капитального строения! ❤️ Продаётся одноэтажное строение в невер…
$26,000
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Параметры недвижимости в Первомайский сельский Совет, Беларусь

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