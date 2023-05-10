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Коттеджи в Слуцкий район, Беларусь

Слуцк
8
Коттедж В архив
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9 объектов найдено
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
€ 72,870
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 199 м²
€ 45,510
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 520 м²
€ 36,481
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 195 м²
€ 26,449
Коттедж в Квасыничи, Беларусь
Коттедж
Квасыничи, Беларусь
Площадь 93 м²
€ 32,833
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 270 м²
€ 72,962
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 210 м²
€ 63,841
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 130 м²
€ 86,642
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 170 м²
€ 67,945

Параметры недвижимости в Слуцкий район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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