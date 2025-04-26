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Коттеджи с садом в Слуцком районе, Беларусь

Слуцк
3
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2 объекта найдено
Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается 2-этажный коттедж в г. Слуцке с хорошим косметическим ремонтом. Общая площадь 206 …
Цена по запросу
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 164 м²
2х-этажный дом для круглогодичного проживания, наполненный семейным уютом и теплой атмосферо…
$165,000
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Параметры недвижимости в Слуцком районе, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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