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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Квартиры
Купить квартиру в Пуховичский район, Беларусь
Шацкий сельский Совет
21
Марьина Горка
16
Руденский сельский Совет
9
Дружный
3
Пуховичский сельский Совет
3
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3
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Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается просторная 3-ком. квартира в самом сердце г. Марьина Горка, на ул. Ленинская! …
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
4 Количество комнат
88 м²
5/5 Этаж
€ 47,051
Лучшее предложение! Просторная 4-комнатная квартира в Дружном (35 км от Минска) Пуховичский …
Квартира 2 комнаты
Марьино, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
1/2 Этаж
€ 21,625
Уютная двухкомнатная квартира в живописном месте Адрес: п. Марьино, ул. Мичурина, д. 11 ❤️ П…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 44,246
Отличная трёхкомнатная квартира с собственным участком Адрес: Марьина Горка, ул. Солне…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
5/5 Этаж
€ 29,859
Продается уютная квартира в г. Марьина Горка. Минская обл., Пуховичский р-н, ул. Новая Заря,…
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
2/3 Этаж
€ 25,244
Трёхкомнатная квартира с ремонтом в аг. Пуховичи! Адрес: аг. Пуховичи, ул. Советская, д. 72 …
Квартира 2 комнаты
Правдинский, Беларусь
2 Количество комнат
78 м²
1/1 Этаж
€ 16,196
Двухкомнатная квартира в бревенчатом доме Адрес: аг. Правдинский, ул.Зелёная ❤️ Двухко…
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 24,430
Наше предложение актуально до 30.04.2023! Успей купить прекрасную квартиру за прекрасные ден…
Квартира 4 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
4 Количество комнат
82 м²
1/4 Этаж
€ 33,388
Четырехкомнатная квартира в тихом районе Марьиной горки Адрес: Марьина Горка, ул. Новая Заря…
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
1/1 Этаж
€ 23,073
Продажа трехкомнатной квартиры в агрогородке Пуховичи! Адрес: аг. Пуховичи, ул. Советская ❤️…
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
2 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 7,239
Продается 2 комнатная квартира в блокированном жилом доме с земельным участком в г. Марьиной…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
4/5 Этаж
€ 36,645
Продается просторная 3-комнатная квартира с уютным ремонтом в экологически чистом район…
Квартира 3 комнаты
Дружный, Беларусь
3 Количество комнат
83 м²
1/7 Этаж
€ 57,908
Горячее предложение! Ищите квартиру, в которую можно сразу въехать и разложить свои вещи?! П…
Квартира 3 комнаты
Пережир, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
2/2 Этаж
€ 32,573
Всего 20 км от МКАД. Асфальт до подъезда. Кирпичный четырехквартирный двухэтажный дом. Второ…
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
47 м²
1/1 Этаж
€ 4,524
Квартира в многоквартирном жилом доме, без отделки!!! В доме расположены ещё 3 квартиры…
Квартира 3 комнаты
Правдинский, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
3/3 Этаж
€ 19,725
Продается 3-комнатная квартира в гп. Правдинский, в 37.5 км от МКАД в Пуховичском направлени…
Квартира 2 комнаты
Габриелевка, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
1/5 Этаж
€ 16,739
Продается уютная, светлая 2-х комнатная квартира с хорошим ремонтом. Д. Габриелевка, Пухович…
Квартира 1 комната
Руденский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
7/9 Этаж
€ 23,073
Продается тёплая 1-комнатная квартира для вас! Ищем новых владельцев, которые по достоинству…
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
5/5 Этаж
€ 31,940
Продается уютная 1-комнатная квартира в доме премиум - класса в центре г. Марьина Горка, по …
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
91 м²
1/2 Этаж
€ 33,931
Продаётся трёхкомнатная двухэтажная квартира с небольшим участком земли (2 сотки) в г. Марьи…
Квартира 2 комнаты
Правдинский, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
2/2 Этаж
€ 16,739
Продается уютная, светлая, теплая 2-х комн.кв. общей площадью 41,1 м2, с двумя раздельными к…
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
83 м²
1/3 Этаж
€ 49,312
В 30 км. от МКАД и в 20 минутах езды от ст.м. Могилевская.Продажа 3-х комнатной квартир…
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
2/2 Этаж
€ 22,168
Продается просторная 3-х комнатная квартира с сараем, верандой , погребом в г. П…
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
2/5 Этаж
€ 27,597
Продается просторная однокомнатная квартира в каркасно-блочном доме в Марьиной Горке! Отличн…
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
53 м²
2/2 Этаж
€ 22,168
Продается квартира в блокированном жилом доме. Дом расположен в г. Марьина Горка, в 15 мин. …
Квартира 3 комнаты
Правдинский, Беларусь
3 Количество комнат
68 м²
2/3 Этаж
€ 22,620
Продается квартира с гаражом в гп Правдинский. Минская обл., Пуховичский р-н, ул. Юбиле…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
51 м²
2/2 Этаж
€ 29,588
Продается 3-комнатная квартира в центре города Марьина Горка, в 5-ти минутах ходьбы от ж/д в…
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
5/5 Этаж
€ 32,573
Продается просторная 3-комнатная квартира в г.Марьина Горка, Пуховичское направление, 51км о…
Квартира 2 комнаты
Дружный, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
6/9 Этаж
€ 41,622
Продается 2-хкомнатная квартира с отличным качественным ремонтом квартиры и капремонтом дома…
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
3/3 Этаж
€ 36,727
3к квартира 3/3 кирпичного клубного дома 2014 г/п, площадь73,8/37/14, в окружении сосе…
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Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь
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