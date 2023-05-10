Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Коттеджи

Коттеджи в Оршанский район, Беларусь

Орша
12
Коттедж В архив
Очистить
14 объектов найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
€ 91,202
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 289 м²
€ 38,305
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 448 м²
€ 319,207
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 256 м²
€ 109,442
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
€ 90,290
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 195 м²
€ 200,644
Коттедж в Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
Площадь 191 м²
€ 47,425
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
€ 136,803
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
€ 319,207
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 144 м²
€ 77,522
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
€ 72,962
Коттедж в Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
Площадь 200 м²
€ 72,962
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 218 м²
€ 136,803
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 267 м²
€ 77,522

Параметры недвижимости в Оршанский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти