Купить квартиру в Логойский район, Беларусь

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Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат
75 м²
5/6 Этаж
€ 37,912
2-этажная квартира в Логойске по ул. Советская Адрес: Логойск, ул. Советская, д. 41 ⭕…
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
2/2 Этаж
€ 31,669
Продается 2-ух комнатная квартира в кирпичном доме. Обычное, жилое состояние. Окна ПВХ, вход…
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
1/6 Этаж
€ 32,564
Просторная двухкомнатная квартира с ремонтом в центре г. Логойска! Адрес: Логойск, ул. …
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
5/5 Этаж
€ 56,551
Продается двухкомнатная квартира в г. Логойск по ул. шоссе Гайненское 1. Дом кирпичный , 202…
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 39,722
Продается просторная 2-комнатная квартира в экологически чистом и живописном месте Минской о…
Квартира 1 комната
Логойск, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
5/5 Этаж
€ 29,769
Просторная однокомнатная квартира 2019 г. постройки в кирпичном доме. Общая площадь 38,0/17,…
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
2/2 Этаж
€ 29,859
Продается просторная 2-комнатная квартира в г. Логойск. Кирпичный дом. Квартира находится на…
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
1/2 Этаж
€ 29,859
Продаётся просторная, тёплая и уютная 3-х комнатная квартира, площадь 57.7/41.0/6.5 в г. Лог…
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат
59 м²
1/2 Этаж
€ 16,287
Предлагаю 2-комнатную квартиру в центре Плещениц с отлично развитой инфраструктурой.В кварти…
Квартира 6 комнат
Острошицы, Беларусь
6 Количество комнат
284 м²
1/3 Этаж
€ 162,867
Продается жилой дом для круглогодичного проживания в д. Острошицы, Логойское направлен…
Квартира 2 комнаты
Беларучский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
2/2 Этаж
€ 41,531
Продается 2-комнатная квартира в минском районе д. Сёмково, ул. Центральная, в 12 км от…
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 8,958
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: Минская обл., Логойский р-н, г.п. Плещеницы, ул.…
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
1/2 Этаж
€ 15,834
Продается светлая 2-комнатная квартира (47.5 кв.м) в кирпичном доме в гп.Плещени…
Квартира
Чуденичи, Беларусь
102 м²
€ 27,145
Продается квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в д. Чуденичи. Минская обл., Лого…
Квартира 3 комнаты
Чуденичи, Беларусь
3 Количество комнат
102 м²
1/1 Этаж
€ 27,145
Продается квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в д. Чуденичи. Минская обл., Лого…
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
2/5 Этаж
€ 20,720
Продается 2-х комнатная квартира с ремонтом в гп.Плещеницы, микрорайон "Военный городок…
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
1/2 Этаж
€ 23,978
Продается в гп Плещеницы уютная оригинальная 3-х комнатная квартира на первом этаже 2-х этаж…
Квартира 2 комнаты
Логоза, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 8,143
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Особый стиль», …
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
2/2 Этаж
€ 25,154
Продаётся просторная, тёплая и уютная двухкомнатная квартира площадью 39,8 кв.м в г. Логойск…
Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь
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