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Купить квартиру в Логойский район, Беларусь

Логойск
9
Плещеницы
5
Острошицкий сельский Совет
3
Беларучский сельский Совет
1
Гайненский сельский Совет
1
Квартира В архив
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19 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 5/6 Этаж
€ 37,912
2-этажная квартира в Логойске по ул. Советская Адрес: Логойск, ул. Советская, д. 41   ⭕…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 31,669
Продается 2-ух комнатная квартира в кирпичном доме. Обычное, жилое состояние. Окна ПВХ, вход…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/6 Этаж
€ 32,564
Просторная двухкомнатная квартира с ремонтом в центре г. Логойска! Адрес: Логойск, ул. …
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 5/5 Этаж
€ 56,551
Продается двухкомнатная квартира в г. Логойск по ул. шоссе Гайненское 1. Дом кирпичный , 202…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 39,722
Продается просторная 2-комнатная квартира в экологически чистом и живописном месте Минской о…
Квартира 1 комнатав Логойск, Беларусь
Квартира 1 комната
Логойск, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 29,769
Просторная однокомнатная квартира 2019 г. постройки в кирпичном доме. Общая площадь 38,0/17,…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/2 Этаж
€ 29,859
Продается просторная 2-комнатная квартира в г. Логойск. Кирпичный дом. Квартира находится на…
Квартира 3 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 29,859
Продаётся просторная, тёплая и уютная 3-х комнатная квартира, площадь 57.7/41.0/6.5 в г. Лог…
Квартира 2 комнатыв Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат 59 м² 1/2 Этаж
€ 16,287
Предлагаю 2-комнатную квартиру в центре Плещениц с отлично развитой инфраструктурой.В кварти…
Квартира 6 комнатв Острошицы, Беларусь
Квартира 6 комнат
Острошицы, Беларусь
6 Количество комнат 284 м² 1/3 Этаж
€ 162,867
Продается жилой дом для круглогодичного  проживания в д. Острошицы, Логойское направлен…
Квартира 2 комнатыв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беларучский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 41,531
Продается 2-комнатная квартира в минском районе д. Сёмково, ул. Центральная, в 12 км от…
Квартира 2 комнатыв Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 8,958
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: Минская обл., Логойский р-н, г.п. Плещеницы, ул.…
Квартира 2 комнатыв Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 1/2 Этаж
€ 15,834
Продается светлая 2-комнатная квартира  (47.5 кв.м) в кирпичном  доме в гп.Плещени…
Квартирав Чуденичи, Беларусь
Квартира
Чуденичи, Беларусь
102 м²
€ 27,145
Продается квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в д. Чуденичи. Минская обл., Лого…
Квартира 3 комнатыв Чуденичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чуденичи, Беларусь
3 Количество комнат 102 м² 1/1 Этаж
€ 27,145
Продается квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в д. Чуденичи. Минская обл., Лого…
Квартира 2 комнатыв Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 2/5 Этаж
€ 20,720
Продается 2-х комнатная квартира с ремонтом в гп.Плещеницы, микрорайон "Военный городок…
Квартира 3 комнатыв Плещеницы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 23,978
Продается в гп Плещеницы уютная оригинальная 3-х комнатная квартира на первом этаже 2-х этаж…
Квартира 2 комнатыв Логоза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логоза, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 8,143
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Особый стиль», …
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 25,154
Продаётся просторная, тёплая и уютная двухкомнатная квартира площадью 39,8 кв.м в г. Логойск…

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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