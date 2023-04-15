Купить дом в Кобринский район, Беларусь

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63 объекта найдено
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Дом
Большие Лепесы, Беларусь
96 м²
€ 29,859
Продаётся жилой дом в пригороде г. Кобрина в д. Большие Лепесы. Дом одноэтажный…
Дом
Кобрин, Беларусь
390 м²
€ 152,914
Лот 6429. Продается индивидуальный двухэтажный дом с цокольным этажом, полностью готовый для…
Дом
Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 14,025
Лот 7024. В продаже жилой уютный дом в агрогородке недалеко от города Кобрин. В доме 6 лет н…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
87 м²
€ 29,859
Продаётся жилой дом в пригороде г.Кобрина. Дом одноэтажный, 1987 года постройки. В доме 4 жи…
Дом
Залесье, Беларусь
56 м²
€ 4,976
Садовый домик в Брестском р-не. 2004 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 56,4 кв.м. 2 комнаты. Стен…
Дом
Дивин, Беларусь
55 м²
€ 4,343
Лот 6941. В продаже большой участок на хуторе деревни с домом в Кобринском районе. Дом дерев…
Дом
Кобрин, Беларусь
82 м²
€ 17,192
Продаётся одноквартирный жилой дом по ул.Красногвардейской. Дом одноэтажный, с отапливаемой …
Дом
Тевельский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 3,438
Предлагается к продаже добротный и уютный деревянный дом в д.Залесье. Дом 1947 года постройк…
Дом
Кобрин, Беларусь
44 м²
€ 14,477
Продаётся уютный одноквартирный жилой дом по ул.Гагарина. Дом 1967 года постройки, одно…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
117 м²
€ 62,432
Жилой дом в Кобринском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 120,5 кв.м, общ.- 116,7 к…
Дом
Кобрин, Беларусь
256 м²
€ 108,578
Жилой дом в г.Кобрине. 1994 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 276,8 кв.м, общ.- 255,8 кв.м, ж…
Дом
Быстрица, Беларусь
78 м²
€ 29,859
Продаётся деревянный жилой дом в д.Быстрица. Наружные стены - строительный брус с отдел…
Дом
Кобрин, Беларусь
63 м²
€ 19,906
Продаётся уютный одноквартирный жилой дом в пер.Авиационный. Дом 1963 года постройки, о…
Дом
Кобрин, Беларусь
47 м²
€ 13,572
Продаётся одноквартирный жилой дом по ул.Привокзальной. Дом 1960 года постройки, одноэтажный…
Коттедж
Кобрин, Беларусь
318 м²
€ 149,295
Предлагается к продаже элитный трёхуровневый коттедж возле реки Мухавец в г.Кобрине. Наружны…
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 5,881
Лот 6614. В продаже жилой дом в Кобринском районе. Дом из бруса, обложен кирпичом, кро…
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 9,410
Лот 6608. В продаже участок с домом в деревне в Кобринском районе. Дом деревянный, кровля - …
Коттедж
Кобрин, Беларусь
134 м²
€ 44,336
Продается незавершенное строительство двухэтажного дома мансардного типа в районе улицы Друж…
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 13,572
Лот 6554. Жилой дом в Кобринском районе. Дом из бруса, кровля - шифер. В доме 3 жилые комнат…
Дом
Кобрин, Беларусь
120 м²
€ 48,860
Продается двухэтажный коттедж с баней в районе Большого рынка.Общая площадь -120.2 кв.м…
Дом
Кобрин, Беларусь
53 м²
€ 13,120
Лот 6383. В продаже добротный дом в городе Кобрине. Дом выстроен из бруса, ошалеван обрезной…
Коттедж
Кобрин, Беларусь
297 м²
€ 76,910
Продается двухэтажный коттедж. Дом 1994 г.постройки с просторными комнатами и большим количе…
Дом
Хидры, Беларусь
71 м²
€ 65,147
Предлагается к продаже уютный и стильный деревянный дом в аг.Хидры. Дом представляет собой о…
Дом
Кобрин, Беларусь
68 м²
€ 25,787
Продаётся уютный одноквартирный жилой дом по ул.Фрунзе. Дом одноуровневый, 1971 года построй…
Дом
Кобрин, Беларусь
107 м²
€ 15,925
Покупая этот объект вы не платите агентству комиссию! Продается двухуровневый жилой кирпичны…
Дом
Кобрин, Беларусь
84 м²
€ 54,289
Жилой дом в г.Кобрине. 2011 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 106,3 кв.м, общ.- 84,2 кв.м, жи…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
137 м²
€ 96,816
Жилой дом в Кобринском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 144,7 кв.м, общ.- 136,9 кв.м, жил.-…
Дом
Фруктовый, Беларусь
136 м²
Цена по запросу
Продажа дома в Кобринском р-не п. Фруктовый, ул. Кобринская, 5 Площадь 136/97/13 Продажа жил…
Дом
Фруктовый, Беларусь
136 м²
€ 81,425
Продажа дома в Кобринском р-не п. Фруктовый, ул. Кобринская, 5 Площадь 136/97/13 Про…
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 60,623
Жилой дом в Кобринском р-не. 1940 г.п., реконструкция 2020 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,1 кв.м, о…
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