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  4. Каменецкий район

Купить недвижимость в Каменецкий район, Беларусь

Высокое
13
Каменец
10
Видомлянский сельский Совет
8
Каменюкский сельский Совет
7
Дмитровичский сельский Совет
6
Ряснянский сельский Совет
5
Пелищенский сельский Совет
4
Верховичский сельский Совет
3
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68 объектов найдено
Домв Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 18,913
Лот 7061. В продаже дом в деревне на берегу реки Белая. Стены возведены из бруса и обложены …
Домв Каленковичи, Беларусь
Дом
Каленковичи, Беларусь
43 м²
€ 4,053
Продается дом в аг. Каленковичи. Брестская обл., Каменецкий р-н.   Общая площадь 43/17.…
Квартира 2 комнатыв Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 14,410
Предлагаем купить 2-х комнатную квартиру в самом центре д. Оберовщина на ул. Первомайская. &…
Квартира 1 комнатав Видомля, Беларусь
Квартира 1 комната
Видомля, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 2/2 Этаж
€ 13,509
1-комнатная квартира, аг. Видомля, ул. Школьная, 1975 г.п., 2 / 2 панель, 34,6 / 33,3 / 17,2…
Квартира 1 комнатав Каменюки, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменюки, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 1/3 Этаж
€ 14,320
1-комнатная квартира, аг. Каменюки, пер. Красноармейский, 1985 г.п., 1 / 3 панель, 30,3 / 30…
Домв Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
145 м²
€ 104,472
Жилой дом в Каменецком р-не. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 145,0 кв.м, общ.- 145,0 кв.м, жил.-…
Квартира 3 комнатыв Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 23,326
ЛОТ 6987. Срочная продажа! Продаётся трехкомнатная квартира на втором этаже 5-этажного кирпи…
Квартира 1 комнатав Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 5/5 Этаж
€ 15,040
1-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Строителей, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,8 / 33,8 / 18,…
Домв Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 121,583
Лот 6904. Уютные деревянные домики для незабываемого отдыха в Беловежской пуще. В домах имею…
Домв Каленковичи, Беларусь
Дом
Каленковичи, Беларусь
43 м²
€ 4,503
Продаётся дом в Каменецком р-не, аг.Каленковичи. Общ.площадь 43/17.3/8, 2 комнаты. Участок 0…
Квартира 2 комнатыв Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 15,310
Лот 6741. Продается двухкомнатная квартира в Каменецком районе, г. Высокое, 40 км от Каменца…
Домв Турна Большая, Беларусь
Дом
Турна Большая, Беларусь
115 м²
€ 45,931
Лот 3205. Просторный кирпичный дом в деревне в пригороде Бреста. Дом утеплен и оштукатурен, …
Квартирав Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 13,960
Лот 6500. Вашему вниманию выделенная квартира в доме с большим участком в непосредственной к…
Квартирав Высокое, Беларусь
Квартира
Высокое, Беларусь
34 м²
€ 9,006
Лот 6682. В продаже выделенная квартира в кирпичном доме в центре г. Высокое. В квартире 1 ж…
Домв Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 4,953
Покупая этот объект,- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем дом в жилом состоянии в д…
Квартира 2 комнатыв Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 18,012
Лот 6722. Продается двухкомнатная квартира в агрогородке Каменюки - административный центр Н…
Квартира 1 комнатав Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 9,727
1-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Буденного, 1922 г.п., 1 / 1 кирпич, 33,5 / 33,5 / 10,5…
Квартира 1 комнатав Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 9,006
Лот 6681. В продаже выделенная квартира в кирпичном доме в центре г. Высокое. В квартире 1 ж…
Домв Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
194 м²
€ 64,574
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем кирпичный жилой дом в г. В…
Домв Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 19,363
Лот 3346. Жилой кирпичный дом на 4 жилые комнаты в Каменецком районе. Кровля - металлочерепи…
Квартира 1 комнатав Каменец, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменец, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 14,860
1-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 42,4 / 39,3 / 22,6…
Дом 5 комнатв Каменец, Беларусь
Дом 5 комнат
Каменец, Беларусь
5 Количество комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 324,222
Лот 6394. Ищете хорошую инвестицию в сфере туризма, на которую не влияют внешние факторы? Р…
Домв Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 8,106
Лот 6392. Дом в деревне Каменецкого района (район Беловежской пущи). Дом - дерево, ошалеван …
Домв Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 13,960
Лот 6389. Коробка жилого одноэтажного дома 10х10 м в живописном месте вблизи с Беловежской п…
Квартирав Каменюки, Беларусь
Квартира
Каменюки, Беларусь
71 м² 2/3 Этаж
€ 6,304
Доля (161/1000) в трехкомнатной квартире, аг. Каменюки, ул. Пущанская, 1978 г.п., 2 / 3 кирп…
Квартира 2 комнатыв Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 16,211
Предлагаем купить 2- комнатную квартиру в самом центре д. Оберовщина по улице Первомайской н…
Домв Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 62,143
Лот 6342. Хочется отличный дом в заповедных местах Беларуси? Этот вариант для вас. Отлично п…
Домв Минковичи, Беларусь
Дом
Минковичи, Беларусь
107 м²
€ 15,761
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 180,123
Лот 6221. Внимание! Уникальное предложение! Продажа в связи с переездом в другую страну. Гот…
Домв Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 5,404
Лот 6108. Вам нужен дом в районе и прекрасной инфраструктурой и транспортным сообщением? Тог…

Параметры недвижимости в Каменецкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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