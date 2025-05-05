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Жильё в Высоком, Беларусь

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20 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Строителей, 1982 г.п., 2 / 5 кирпич, 51,2 / 49,2 / 29,…
$27,000
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Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
2-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Строителей, 1985 г.п., 3 / 4 панель, 56,1 / 54,3 / 30,…
$22,000
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 161 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1994 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 474,1 кв.м, общ.- 161,2 кв.м, жил.…
$65,000
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1945 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,1 кв.м, общ.- 51,6 кв.м, жил.- 4…
$11,500
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Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Зои Космодемьянской, 1987 г.п., 2 / 3 кирпич, 51,2 / 4…
$26,800
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 194 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1998 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 233,8 кв.м, общ.-…
$69,000
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 150 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2015 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 153,1 кв.м, общ.- 150,0 кв.м, жил.…
$175,000
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 244 м²
ЛОТ 0888. Продается добротный двухэтажный жилой дом 2003 г.п. для большой семьи и комфортног…
$75,000
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Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Кирова, 1917 г.п., 1 / 1 кирпич, 38,3 / 33,4 / 25,0 / …
$9,300
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 156 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2003 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 244,2 кв.м, общ.- 155,7 к…
$75,000
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 152 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. До 1940 г.п. Реконструкция 2008 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
$67,000
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 130 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 130,9 кв.м, общ.- 129,5 кв.м, жил.- 79,8 кв.м…
$61,900
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Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Строителей, 1992 г.п., 1 / 5 панель, 57,6 / 55,7 / 30,…
$31,000
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Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Строителей, 1990 г.п., 3 / 5 панель, 53,2 / 52,3 / 30,…
$24,700
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Квартира 3 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
3-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Ленина, 1996 г.п., 4 / 4 панель, 71,1 / 66,9 / 42,8 / …
$25,800
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 44 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1958 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,5 кв.м, общ.- 44,2 кв.м, жил.- 3…
$20,000
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 111 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2005 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 110,9 кв.м, общ.- 110,9 кв.м, жил.-…
$67,000
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Квартира в Высокое, Беларусь
Квартира
Высокое, Беларусь
Площадь 78 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1989 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,6 кв.м…
$49,900
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,9 кв.м, общ.- 45,9 кв.м, жил.- 3…
$11,800
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Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Строителей, 1992 г.п., 4 / 5 панель, 57,3 / 55,4 / 30,…
$20,800
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