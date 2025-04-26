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Квартиры в Каменецком районе, Беларусь

Каменец
23
Беловежский сельский Совет
10
Высокое
8
Пелищенский сельский Совет
8
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72 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Срочно! 3-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Красноармейская, 1985 г.п., 3 / 3 панель, 64…
$23,200
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Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Ленина, 1984 г.п., 4 / 4 панель, 55,8 / 53,6 / 29…
$15,600
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Квартира 4 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Якуба Коласа, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 85,4 / 81,…
$38,000
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1972 г.п., 3 / 3 кирпич, 42,8 / 42,1 / 2…
$8,500
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Квартира 2 комнаты в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, п. Приозерский, 1968 г.п., 3 / 3 кирпич, 41,9 / 41,2 / 27,4 / 6,4, сан…
$19,500
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Квартира 4 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 2/2
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1984 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 162,6 кв…
$25,000
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Квартира 1 комната в Пелище, Беларусь
Квартира 1 комната
Пелище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира, аг. Пелище, 1971 г.п., 2 / 3 кирпич, 29,4 / 29,4 / 15,3 / 6,1, санузел…
$9,300
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1965 г.п., 2 / 3 кирпич, 43,6 / 43,0 / 2…
$11,350
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Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1986 г.п., 4 / 5 кирпич, 49,5 / 49,5 / 31,6…
$21,000
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Квартира в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Квартира в блокированном доме в Каменецком р-не. 2 этажа. Общ.СНБ - 160,0 кв.м, общ.- 105,5 …
$27,000
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Квартира 3 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Якуба Коласа, 1991 г.п., 2 / 3 панель, 71,2 / 67,…
$28,800
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Квартира 3 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
3-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Ленина, 1996 г.п., 4 / 4 панель, 71,1 / 66,9 / 42,8 / …
$25,800
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1972 г.п., 2 / 3 кирпич, 45,0 / 44,3 / 2…
$8,800
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Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Парковая, 1986 г.п., 1 / 2 панель, 56,9 / 54,8 / …
$16,500
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Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Пионерская, 1994 г.п., 1 / 5 панель, 55,1 / 30,2 / 9,1…
$29,000
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Квартира 2 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Школьная, 1983 г.п., 4 / 4 панель, 54,7 / 52,6 / …
$26,800
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Квартира 4 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Матросова, 1976 г.п., 3 / 3 блок, 75,1 / 74,1 / 52,7 /…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Пущанская, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 45,2 / 44,2 / 33…
$19,100
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Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1996 г.п., 2 / 5 кирпич, 55,9 / 53,3 / 30,7…
$27,000
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Квартира 3 комнаты в Беловежский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беловежский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Школьная, 1983 г.п., 1 / 4 панель, 70,8 / 66,1 / …
$30,000
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Квартира 2 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Первомайская, 1978 г.п., 4 / 4 панель, 53,9 / 49,9 …
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Железнодорожная, 1972 г.п., 1 / 2 кирпич, 52,7 / 52…
$16,000
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Квартира 3 комнаты в Дмитровичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Лот 5880. Трехкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$6,000
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Квартира 2 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1983 г.п., 3 / 5 кирпич, 51,9 / 49,5 / 27,2…
$23,400
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Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Пущанская, 1963 г.п., 1 / 2 кирпич, 50,6 / 50,6 / 37…
$16,900
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Квартира 2 комнаты в Ходосы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ходосы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, д. Ходосы, ул. Советская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 55,4 / 53,2 / 29,3 …
$20,700
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, аг. Пелище, 1984 г.п., 1 / 2 кирпич, 53,6 / 52,0 / 29,0, санузел разде…
$11,500
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Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Каменюки, пер. Красноармейский, 1982 г.п., 2 / 3 панель, 47,4 / 46…
$25,800
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Квартира 1 комната в Видомля, Беларусь
Квартира 1 комната
Видомля, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/2
1-комнатная квартира, аг. Видомля, ул. Школьная, 1975 г.п., 2 / 2 панель, 34,6 / 33,3 / 17,2…
$14,000
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Квартира 4 комнаты в Каменец, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Каменец, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 2000 г.п., 2 / 5 кирпич, 82,6 / 80,0 / 51,8…
$46,500
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Параметры недвижимости в Каменецком районе, Беларусь

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