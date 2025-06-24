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Жильё в Каменюкском сельском Совете, Беларусь

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Пущанская, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 45,2 / 44,2 / 33…
$19,100
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Дом в Каменюки, Беларусь
Дом
Каменюки, Беларусь
Площадь 138 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1946 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 143,2 кв.м, общ.- 138,2…
$180,000
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Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Дом под чистовую отделку в Каменецком р-не. 2017 г.п.1 этаж. Общ.СНБ - 256,38 кв.м, общ.- 25…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Срочно! 3-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Красноармейская, 1985 г.п., 3 / 3 панель, 64…
$23,200
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Дом в Каменюки, Беларусь
Дом
Каменюки, Беларусь
Площадь 142 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 179,9 кв.м, общ.- 142,0 кв.м, жил.-…
$130,000
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Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Пограничная, 1949 г.п., 1 / 2 дерево, 76,3 / 50,8 / …
$19,600
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Дом в Каменюки, Беларусь
Дом
Каменюки, Беларусь
Площадь 184 м²
Лот 6221. Внимание! Уникальное предложение! Продажа в связи с переездом в другую страну. Гот…
$180,000
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Дом в Каменюки, Беларусь
Дом
Каменюки, Беларусь
Площадь 220 м²
Лот 8096. Продажа дома в Беловежской пуще. Звоните для более подробной информации Цена догов…
$120,000
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Параметры недвижимости в Каменюкском сельском Совете, Беларусь

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