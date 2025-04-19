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Жильё в Новицковичском сельском Совете, Беларусь

дома
5
5 объектов найдено
Дом в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 52,2 кв.м, общ.- 52,2 кв.…
$8,200
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Дом в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2012 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,9 кв.м, общ.- 52,9 кв.м, жил.- 3…
$135,000
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Дом в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Лот 6904. Уютные деревянные домики для незабываемого отдыха в Беловежской пуще. В домах имею…
$135,000
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Дом в Новицковичи, Беларусь
Дом
Новицковичи, Беларусь
Площадь 57 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,2 кв.м, общ.- 56,5 кв.м, жил.- 4…
$8,300
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Дом в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 162 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1992 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 162,3 кв.м, общ.- 162,3 кв.м, жил.-…
$39,000
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