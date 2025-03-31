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Жильё в Верховичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Верховичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Верховичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, д. Верховичи, ул. Советская, 1947 г.п., 1 / 2 брус, 60,6 / 60,6 / 38,3…
$13,900
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Дом в Верховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Верховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. 1973 г.п. Общ.СНБ - 65,8 кв.м, общ.- 46,8 кв.м, жил.- 3…
$8,000
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Дом в Верховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Верховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 60,0 кв.м, общ.…
$15,000
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Параметры недвижимости в Верховичский сельский Совет, Беларусь

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