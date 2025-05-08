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Жильё в Пелищенском сельском Совете, Беларусь

квартиры
8
дома
3
11 объектов найдено
Квартира 1 комната в Пелище, Беларусь
Квартира 1 комната
Пелище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1972 г.п., 2 / 3 кирпич, 29,9 / 29,9 / 1…
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1965 г.п., 2 / 3 кирпич, 43,6 / 43,0 / 2…
$11,350
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Квартира 3 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1965 г.п., 3 / 3 кирпич, 56,0 / 55,3 / 3…
$20,800
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, аг. Пелище, 1984 г.п., 1 / 2 кирпич, 53,6 / 52,0 / 29,0, санузел разде…
$11,500
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Дом в Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,8 кв.м, общ.- 58,8 кв.м, жил.- 2…
$10,900
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1955 г.п., 2 / 3 кирпич, 43,5 / 42,7 / 2…
$20,000
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Дом в Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1959 г.п., реконструкция 2012 г., 1 этаж. Общ.СНБ - 88,3 кв.м, …
$18,000
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Дом в Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,6 кв.м, общ.- 37,8 кв.м, жил.- 2…
$10,500
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1972 г.п., 3 / 3 кирпич, 42,8 / 42,1 / 2…
$8,500
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Квартира 1 комната в Пелище, Беларусь
Квартира 1 комната
Пелище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира, аг. Пелище, 1971 г.п., 2 / 3 кирпич, 29,4 / 29,4 / 15,3 / 6,1, санузел…
$9,300
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Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1972 г.п., 2 / 3 кирпич, 45,0 / 44,3 / 2…
$8,800
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Параметры недвижимости в Пелищенском сельском Совете, Беларусь

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