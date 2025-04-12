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Жильё в Огородникский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,7 кв.м, общ.- 57,7 кв.м, жил.- 3…
$28,000
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Квартира 2 комнаты в Макарово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Макарово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Макарово, ул. Спортивная, 1971 г.п., 2 / 2 кирпич, 55,1 / 54,0 / 3…
$14,000
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