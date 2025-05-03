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Жильё в Дмитровичском сельском Совете, Беларусь

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14
18 объектов найдено
Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2023 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 185,5 кв.м, общ.- 172,6 кв.м, жил.…
$250,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Каменецком р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 93,7 кв.м, общ…
$45,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 49,7 кв.м, общ.- 49,7 кв.м, жил.- 25,4 кв.м, …
$125,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Домик в деревне в Брестском р-не. 1980 г.п. 1 этаж, цокольный этаж. Общ.СНБ - 59,0 кв.м, общ…
$18,000
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Дом в Дмитровичи, Беларусь
Дом
Дмитровичи, Беларусь
Площадь 51 м²
Лот 5882. Двухкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$5,000
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Квартира 1 комната в Дмитровичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Дмитровичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
Лот 5879. Однокомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$5,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 85,0 кв.м, общ.- 85,0 кв.м, жил.- 3…
$38,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1966 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 65,1 кв.м, общ.- 51,5 кв.м, жил.- 4…
$12,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1948 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ ~ 78,0 кв.м, общ.- 60,0 к…
$75,000
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Квартира 3 комнаты в Дмитровичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Лот 5880. Трехкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$6,000
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Дом в Ходосы, Беларусь
Дом
Ходосы, Беларусь
Площадь 69 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1994 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 85,3 кв.м, общ.- 69,2 кв.м, жил.- 4…
$29,900
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 28,0 кв.м, общ.- 18,2 кв.м, жил.- 18,2. 1 ком…
$21,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1953 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,1 кв.м, общ.- 47,7 кв.м, жил.- 3…
$6,500
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,9 кв.м, общ.- 54,9 кв.м, жил.- 40,4 кв.м, …
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Дмитровичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
Лот 5881. Двухкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$5,000
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Квартира 2 комнаты в Ходосы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ходосы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, д. Ходосы, ул. Советская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 55,4 / 53,2 / 29,3 …
$20,700
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1916 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 120,0 кв.м, общ.- 120,0…
$135,000
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Дом в Ходосы, Беларусь
Дом
Ходосы, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1997 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 37,3 кв.м, общ.- 37,3 кв.м, жил.- 2…
$18,000
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Параметры недвижимости в Дмитровичском сельском Совете, Беларусь

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