Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Гродненская область
Коттеджи
Коттеджи в Гродненской области, Беларусь
Дятлово
2
Лида
2
Вишневский сельский Совет
1
Гродно
1
Жупранский сельский Совет
1
Мирский сельский Совет
1
Островец
1
Сморгонь
1
Коттедж
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Жупранский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 36,470
Дом расположен на закрытой территории коттеджной застройки. Участок площадью 9,15 соток, в ч…
Коттедж
Поречский сельский Совет, Беларусь
120 м²
Цена по запросу
Продается коттедж в уникальном, экологически чистом, очень красивом месте. Дом одноэтажный, …
Коттедж
Лида, Беларусь
156 м²
€ 47,866
Продается дом по улице Айвазовского(район Слобода). Общая площадь дома дома 156 м. кв., жила…
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 200,583
Продажа агроэкоусадьбы «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…
Коттедж
Островец, Беларусь
226 м²
€ 124,909
Продаётся отличный коттедж в г. Островец. Коттедж построен по уникальному проекту с использо…
Коттедж
Дятлово, Беларусь
205 м²
€ 88,439
Коттедж
Лида, Беларусь
188 м²
€ 154,996
Продается просторный, уютный, двухэтажный коттедж, общей площадью 188,1 м2, площадь вс…
Коттедж
Вишневский сельский Совет, Беларусь
228 м²
€ 88,439
Продается коттедж в д. Горани, расположенный в живописном месте в шаговой доступности от озе…
Коттедж
Сморгонь, Беларусь
175 м²
€ 72,939
Продаётся восхитительный новый коттедж, построенный из современных материалов под чистовую о…
Коттедж
Дятлово, Беларусь
126 м²
€ 82,057
Продам трехэтажный жилой дом, с живописной прилегающей территорией, общей площадью 0.12 га. …
Коттедж
Гродно, Беларусь
435 м²
€ 455,871
100% готовность, 440 кв.м. (5 жилых комнат, 3 санузла, гардеробные, котельная и т.д.), дизай…
Коттедж
Каролин, Беларусь
257 м²
€ 59,263
Продаётся просторный дом на берегу озера. а.г.Каролин Зельвенский район. Кирпичный дом…
Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты