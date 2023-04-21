Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Коттеджи

Коттеджи в Гродненской области, Беларусь

Дятлово
2
Лида
2
Вишневский сельский Совет
1
Гродно
1
Жупранский сельский Совет
1
Мирский сельский Совет
1
Островец
1
Сморгонь
1
Коттедж В архив
Очистить
12 объектов найдено
Коттедж в Жупранский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жупранский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 36,470
Дом расположен на закрытой территории коттеджной застройки. Участок площадью 9,15 соток, в ч…
Коттедж в Поречский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Поречский сельский Совет, Беларусь
120 м²
Цена по запросу
Продается коттедж в уникальном, экологически чистом, очень красивом месте. Дом одноэтажный, …
Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
156 м²
€ 47,866
Продается дом по улице Айвазовского(район Слобода). Общая площадь дома дома 156 м. кв., жила…
Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 200,583
Продажа агроэкоусадьбы  «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…
Коттедж в Островец, Беларусь
Коттедж
Островец, Беларусь
226 м²
€ 124,909
Продаётся отличный коттедж в г. Островец. Коттедж построен по уникальному проекту с использо…
Коттедж в Дятлово, Беларусь
Коттедж
Дятлово, Беларусь
205 м²
€ 88,439
Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
188 м²
€ 154,996
Продается просторный, уютный, двухэтажный коттедж,  общей площадью 188,1 м2, площадь вс…
Коттедж в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вишневский сельский Совет, Беларусь
228 м²
€ 88,439
Продается коттедж в д. Горани, расположенный в живописном месте в шаговой доступности от озе…
Коттедж в Сморгонь, Беларусь
Коттедж
Сморгонь, Беларусь
175 м²
€ 72,939
Продаётся восхитительный новый коттедж, построенный из современных материалов под чистовую о…
Коттедж в Дятлово, Беларусь
Коттедж
Дятлово, Беларусь
126 м²
€ 82,057
Продам трехэтажный жилой дом, с живописной прилегающей территорией, общей площадью 0.12 га. …
Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
435 м²
€ 455,871
100% готовность, 440 кв.м. (5 жилых комнат, 3 санузла, гардеробные, котельная и т.д.), дизай…
Коттедж в Каролин, Беларусь
Коттедж
Каролин, Беларусь
257 м²
€ 59,263
Продаётся просторный дом на берегу озера.  а.г.Каролин Зельвенский район. Кирпичный дом…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти