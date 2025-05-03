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Коттеджи с гаражом в Гродненской области, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
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Коттедж в Берёзовка, Беларусь
Коттедж
Берёзовка, Беларусь
Площадь 184 м²
Продается добротный просторный дом рядом с лесом и рекой Неман.  Дом строили для себя, для к…
$145,000
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Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 311 м²
В продаже современный, стильный коттедж в престижном районе, с участком 10 соток.  Коттедж п…
$145,000
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Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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