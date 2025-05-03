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Коттеджи с бассейном в Гродненской области, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
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Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

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