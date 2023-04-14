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Realting.com
Беларусь
Минская область
Дзержинский район
Купить недвижимость в Дзержинский район, Беларусь
Фанипольский сельский Совет
99
Негорельский сельский Совет
44
Демидовичский сельский Совет
30
Дзержинск
29
Фаниполь
26
Станьковский сельский Совет
24
Боровской сельский Совет
23
Путчинский сельский Совет
17
Добринёвский сельский Совет
16
Дзержинский сельский Совет
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317 объектов найдено
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Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 18,911
❤️Дача находится в близкой доступности к городу, со ст. м. «Малиновка» прямо до …
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 31,669
Квартира 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 7,239
Продается крепкий дом рядом с рекой! Адрес: п. Городище, ул. Набережная. ❤️ Уютный дом в тих…
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 28,864
Деревня Станьково отличается тем, что расположена в экологически чистой зоне. Место с отличн…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 17,644
Продается благоустроенная дача СТ "Соловушка", Минская обл., Дзержинский р-н,…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 13,482
Продаётся новый дом в СТ Черемушки Люкс! Адрес: СТ Черемушки Люкс ⭕️ О Вашем будущем д…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 13,572
Продается дом в 25 км от Минска в Брестском направлении. Дом под вашу отделку. Участок…
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
113 м²
Цена по запросу
Заезжай и живи! Все для спокойной жизни! Отопление печное, в каждой комнате радиаторы. Все к…
Дом
Дзержинск, Беларусь
62 м²
€ 18,006
Готовый дом на большом участке в д. Ферма-Гай! Адрес: д. Ферма - Гай, ул. Центральная …
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 22,530
Продается современный дом с летней кухней в деревне Скородное! Адрес: д. Скородное, ул. Луго…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 153,819
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 153,819
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Дом
Дзержинск, Беларусь
300 м²
€ 66,957
Продам недостроенный дом в бурно развивающемся городе спутнике Дзержинск! Современный проект…
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 110,388
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж "Шале" премиум-клас…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
186 м²
€ 125,951
Двухуровневый коттедж у леса в д. Владимирово! Адрес: д. Владимирово, ул. Центральная ❤️Двух…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 31,578
Продаётся двухэтажный дом с баней! Адрес: д. Яново, ул. Дачная ⭕️ О Вашем будущем доме: - До…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 27,597
Продается готовый дом с участком 10 соток, в Дзержинском районе, в садовом товариществе Чере…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 10,767
Двухэтажный дом в живописном СТ Лесная Поляна! Адрес: СТ Лесная поляна ⭕️ О Вашем будущем уч…
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
7/9 Этаж
€ 58,361
Продается 2-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 113,102
Дом д. Волковичи Дзержинского района, 15 минуть на авто от МКАД (17км). Остановка электрички…
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 39,722
Продается 1-комнатная квартира в кирпичном доме в городе-спутнике по хорошей цене. Теп…
Дом
Дзержинск, Беларусь
64 м²
€ 37,007
❤️ Комфортный дом в самом центре города полностью готовый для проживания. Адрес: Дзержи…
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат
52 м²
1/5 Этаж
€ 27,054
Просторная 3-комнатная квартира в 25 минутах езды от Дзержинска! Адрес: д. Станьково, ул. Во…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 33,478
Большой двухэтажный дом для семьи, решившей сменить городскую суету на загородную жизнь.&nbs…
Дом
Юцки, Беларусь
93 м²
€ 28,864
❤️ Дом с удобным транспортным сообщением с Минском в деревне Юцки! Адрес: д. Юцки, ул. …
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 24,340
Продается жилой дом в д. Розовка! Адрес: д.Розовка ✔️ Отличный двухуровневый дом в живой дер…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 82,338
Двухэтажный дом с баней в СТ Свитанок-Перхурово Адрес: СТ Свитанок- Перхурово ❤️Стильный дву…
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 31,668
Продается просторная с хорошим ремонтом 1-комнатная квартира в Дзержинске. Общая площадь по …
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 8,958
Продается кирпичный дачный дом с мансардным этажом 60,8 м2 и гаражом в 48&nbs…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 31,578
Продаётся кирпичный дом в 20-ти км. от Минска. Дом в живописном месте Дзержинского района, д…
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Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь
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