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Квартиры в Дзержинском районе, Беларусь

Фаниполь
19
Дзержинск
13
Негорельский сельский Совет
8
Демидовичский сельский Совет
4
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51 объект найдено
Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 9/10
В 14 км от МКАД в г. Фаниполь продается квартира площадью 44.0 м. кв. с современной востребо…
$60,000
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная, светлая однокомнатная квартира в г. Фаниполь. Квартира расположена в ц…
$47,000
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Квартира 2 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2-комнатная квартира на ул. Войсковаяв д.Станьково Дзержинского р-на Год постройк…
$29,000
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Квартира 4 комнаты в Юцки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Юцки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в двухквартирном кирпичном доме в д.Юцки (13 км от Дзержинска). К деревне…
$19,500
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Квартира 1 комната в Волковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Продается 1-комнатная квартира в одноэтажном кирпичном жилом доме в 16 км от МКАД, д. Волков…
$7,500
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Квартира 2 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 7/10
2-комнатная квартира в г.Фаниполь, ул.Брестская, д.3/А Площадь квартиры 65,5/31.0/10,5 кв.м.…
$71,500
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Квартира 1 комната в Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/5
Светлая и теплая квартира -Уютная 1-комнатная квартира -Общая площадь – 38.1. кв.м. -Продум…
$39,900
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Квартира 2 комнаты в Энергетиков, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Двухкомнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Тёплая светлая двухкомнатная квартира с х…
$36,900
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Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Представьте себе уединенный уголок в сердце Дзержинского района Минской области. На тихой ул…
$84,500
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Квартира 5 комнат в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 475 м²
Этаж 1/3
Прекрасное расположение дома, вблизи г. Дзержинска, в 30 км. От Минска. Рядом с участком рас…
$156,500
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/10
Отличный стартовый вариант для студента, молодой семьи, либо сдачи в аренду в пригороде Минс…
$56,800
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Квартира 3 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Трехкомнатная квартира расположена на комфортном втором этаже четырехэтажного кирпичного дом…
$62,400
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Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Продается трехкомнатная квартира в Фаниполе, удобный второй этаж, тихий двор.  Квартира с ок…
$62,000
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Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Продается просторная, теплая 2-комнатная квартира в г. Фаниполь по ул.Чапского,20. Площадь: …
$65,000
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Квартира 2 комнаты в Негорелое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорелое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-х комнатная квартира в одноэтажном деревянном многоквартирном доме по адресу: Ми…
$6,700
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Квартира в Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается полдома  в городе-спутнике Дзержинске!   Общая площадь: 51.7 кв. метра. Жилая ко…
$40,500
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/10
Стильная квартира - студия по СНБ 27,2 м2 в Фаниполе – уютное гнездышко для жизни или выгодн…
$49,500
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Квартира 10 комнат в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 10 комнат
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Квартира 6 комнат в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 6 комнат
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 314 м²
Этаж 1/1
Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении.   Состоит из 2-х ав…
$155,000
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Квартира 2 комнаты в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 954/1 от 2024-06-29
$13,000
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Квартира 5 комнат в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Квартира 2 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/9
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Продаётся 2-комнатная квартира с хорошей планировкой, гд…
$64,500
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Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Просторная трешка в Дзержинске на ул.Пушкина.    Продается 3-комнатная квартира в хорошем ра…
$58,500
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Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/9
Продается просторная, светлая  3-комнатная квартира в центре г. Фаниполя, по ул. Комсомольск…
$62,000
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Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
2х комнатная квартира с евроремонтом в Фаниполе. В квартире полностью сделан евроремонт: лам…
$59,000
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Квартира 3 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира в Станьково: невероятное сочетание уюта и стиля! ❤️ Продается светлая и …
$59,900
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Квартира 3 комнаты в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Отличная альтернатива дачном участку - продаётся ТРЁХ КОМНАТНАЯ квартира со всеми удобствами…
$19,500
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Просторная 1к квартира в Фаниполе. Видеообзор по запросу. Дом 2014 г.п. Закрытый двор. 3 эта…
$56,800
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Квартира 3 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается отличная 3-комнатная квартира в кирпичном доме 1989 года постройки. По всей кварти…
$54,500
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/10
Продается светлая квартира-студия, отлично  подойдет как в личное пользование, так и для сда…
$56,900
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Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

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