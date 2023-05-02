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Жильё в Березинский район, Беларусь

Березино
8
Поплавский сельский Совет
3
16 объектов найдено
Дом в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 7,293
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Дом в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 27,168
Благоустроенный дачный домик со всей мебелью! Адрес:  СТ Красный берег ⭕️ О Вашем будущ…
Квартира 3 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Березино, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 1/5 Этаж
€ 24,615
Срочно продается квартира в хорошем состоянии. Стеклопакеты ПВХ, встроенная кухня, шкаф-купе…
Коттедж в Березино, Беларусь
Коттедж
Березино, Беларусь
199 м²
€ 127,635
Дом расположен в небольшом городе Березино (районный центр Минской области), что в 90км от М…
Дом в Погостский сельский Совет, Беларусь
Дом
Погостский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 8,661
Продаем добротный дом в деревне Слобода в самом  живописном месте Березинского района. …
Квартира 3 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Березино, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 26,347
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в центре города! Адрес: г. Березино, ул. Октябрь…
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
45 м²
€ 7,293
Продажа дома на берегу реки Березины в аг Бродец Площадь 45,4/23,6/22 м.кв. Дом деревянный. …
Дом в Погостский сельский Совет, Беларусь
Дом
Погостский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 31,909
Если Вы любите природу и мечтаете жить в красивом живописном месте на берегу реки...то...Вам…
Дом в Капланецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Капланецкий сельский Совет, Беларусь
45 м²
Цена по запросу
Продажа дома пригодного для круглогодичного проживания на берегу реки Березины в аг. Бродец …
Дом в Капланецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Капланецкий сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 7,293
Продажа дома пригодного для круглогодичного проживания на берегу реки Березины в аг. Бродец …
Квартира 2 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Березино, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/4 Этаж
€ 20,969
Дом после кап.ремонта, утеплён, квартира в аккуратном состоянии, полы – доска, кафель …
Дом в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 5,014
Продается дом в живописном Березинском районе!  В пешей доступности большой сосновый ле…
Дом в Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Богушевичский сельский Совет, Беларусь
79 м²
€ 29,630
Новый дом в деревне на берегу реки Березина. Двухэтажный бревенчатый дом. 2021 введен в…
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
57 м²
€ 19,145
Сруб обложен кирпичом, в хорошем состоянии, 57 м/кв, отопление на газу, русская печь, вода н…
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
91 м²
€ 21,424
Просторный, светлый дом с хорошей планировкой. Без отделки. Новые стеклопакеты. Газ подведён…
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
159 м²
€ 39,202
Продаётся 2-уровневый коттедж в г. Березино, Минская обл. Возможна продажа 1/2 дол…

Параметры недвижимости в Березинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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