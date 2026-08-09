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Жилье с гаражом в Бресте, Беларусь

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22 объекта найдено
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 266 м²
Покупая этот объект, покупатель не платит агентству комиссию!Продается просторный жилой дом …
$265,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 66 м²
Лот 7029. Продажа дома на Дубровке. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$79,800
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 325 м²
Лот 9281. Продажа большого дома мкрн. Вересковая (Плоска). Запишитесь на просмотр по номеру …
$168,000
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TekceTekce
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 101 м²
Лот 9708.Звоните для более подробной информацииВ продаже одноэтажный жилой дом 1978 года пос…
$85,075
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Лот 9725. Коттедж в Красном ДвореЗвоните для более подробной информацииВ Бресте жилье в этом…
$245,015
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 160 м²
Код объекта 13025: Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Поможем с кредитов…
$212,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 193 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В продаж…
$122,520
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В мкр. и…
$310,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 235 м²
Лот 9787. Продажа большого дома, мкрн. Киевка. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении…
$267,134
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Код объекта 11326: Поможем с кредитованием, семейным капиталом, продажей Вашей недвижимости …
$87,000
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в Брест, Беларусь
Брест, Беларусь
Площадь 172 м²
Лот 9559. Продажа таунхауса в Бресте. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрит…
$131,559
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в Брест, Беларусь
Брест, Беларусь
Площадь 78 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Продается…
$75,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Лот 9786. Жилой дом на Киевке.Звоните для более подробной информации*Цена указывается на мом…
$85,755
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 121 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
$67,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 102 м²
Лот 8973. Продажа дома на 1-й Вересковой. Запишитесь на просмотр по первому номеру , указанн…
$120,632
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 332 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию. Предлага…
$202,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Лот 9778. Продажа частного жилого дома. Ленточный монолитный фундамент с запасом на возведен…
$150,684
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в Брест, Беларусь
Брест, Беларусь
Площадь 69 м²
Лот. 9236 Выделенная квартира в блокированном доме на Речице Запишитесь на просмотр по номер…
$73,062
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 199 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В городе…
$160,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 73 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
$92,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 74 м²
Лот 9033. Звоните для более подробной информацииВ продаже одноэтажный жилой дом 1968 года по…
$118,594
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 435 м²
Лот 8339. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$142,585
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

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