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Жилье с садом в Бресте, Беларусь

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11 объектов найдено
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 266 м²
Покупая этот объект, покупатель не платит агентству комиссию!Продается просторный жилой дом …
$265,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 66 м²
Лот 7029. Продажа дома на Дубровке. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$79,800
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 101 м²
Лот 9708.Звоните для более подробной информацииВ продаже одноэтажный жилой дом 1978 года пос…
$85,075
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TekceTekce
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Лот 9725. Коттедж в Красном ДвореЗвоните для более подробной информацииВ Бресте жилье в этом…
$245,015
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 170 м²
Лот 8865. Коттедж в Новых Козловичах. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрит…
$150,105
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 160 м²
Код объекта 13025: Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Поможем с кредитов…
$212,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 193 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В продаж…
$122,520
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в Брест, Беларусь
Брест, Беларусь
Площадь 78 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Продается…
$75,000
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в Брест, Беларусь
Брест, Беларусь
Площадь 69 м²
Лот. 9236 Выделенная квартира в блокированном доме на Речице Запишитесь на просмотр по номер…
$73,062
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 199 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В городе…
$160,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 435 м²
Лот 8339. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информацииНа…
$142,585
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

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