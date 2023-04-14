Купить дом в Борисовский район, Беларусь

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Борисовский район
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Борисов
102
Гливинский сельский Совет
18
Пригородный сельский Совет
17
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173 объекта найдено
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Дом
Борисов, Беларусь
322 м²
€ 59,105
Общая площадь дома 321,5 м2. Развитая инфраструктура: Магазины, аптеки, школы, детские сады,…
Дом
Борисов, Беларусь
382 м²
€ 122,756
Если Вы мечтаете жить в современном доме и имеете большую семью, то это предложение для Вас!…
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 53,649
Продаётся дом с участком в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Витебская. ❤️ Просторный …
Дом
Углы, Беларусь
160 м²
€ 56,377
Кирпичный дом в престижном районе города Борисова! Адрес: д. Углы, ул. Лесная. ❤️Добротный д…
Дом
Борисов, Беларусь
50 м²
€ 19,914
Продаётся дом на просторном участке в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Даумана ❤️ Дом…
Дом
Борисов, Беларусь
76 м²
€ 25,006
Готовый дом с участком в г. Борисове! Адрес: г. Борисов, ул. Петряева д. 51 ❤️Продаётся…
Дом
Борисов, Беларусь
164 м²
€ 36,281
Просторный дом на два входа в одном км от Борисова в д. Пчельник. Подходит для двух семей. Д…
Дом
Гора, Беларусь
32 м²
€ 22,642
Дом в д. Гора с большим участком! Адрес: д. Гора, ул. Горская. ❤️Жизнь за городом — эт…
Дом
Борисов, Беларусь
64 м²
€ 41,737
Продаётся дом в центре старого города. Рассматриваем так же обмен на 2х комнатну…
Дом
Борисов, Беларусь
85 м²
€ 27,279
Жить в частном доме - мечта? Любая трёхкомнатная квартира проигрывает этому прекрасному дому…
Дом
Борисов, Беларусь
36 м²
€ 7,729
Продается (часть дома). недалеко от костела, напротив ДК Состояние жилое, печное отопление, …
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 4,092
Продается участок в аренде с деревянным старым домом из сруба. В доме на данный момент никто…
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 8,911
Продается жилой дом в СТ Патриот-Березка! Адрес: СТ Патриот-Березка ⭕️ О Вашем будущем…
Дом
Борисов, Беларусь
80 м²
€ 36,281
Дом в живописном месте прямо возле реки и леса для наполнения энергией природы. Дом из сруба…
Дом
Борисов, Беларусь
73 м²
€ 23,642
Дом в Борисове с баней и гаражом Адрес: г. Борисов, пер. 1-ый Индустриальный. ❤️Просторный о…
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
142 м²
€ 38,646
Продается добротный дом без внутренней отделки вблизи города Борисов в д. Стаи! Устано…
Дом
Борисов, Беларусь
78 м²
€ 29,007
Дом с газовым отоплением в лучшем районе. Свет, вода центральная, газовое отопление в доме, …
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 25,461
Продаётся дом на берегу реки! Адрес: д. Студёнка, ул. Береговая ❤️Дом находится в живописном…
Дом
Борисов, Беларусь
66 м²
€ 22,642
Продается дом в отличном районе в г. Борисове! Адрес: г. Борисов, пер. 30 лет БССР ❤️Продаёт…
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 15,458
Готовый дом в садовом товариществе Остров! Адрес: СТ Остров &nbs…
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 10,002
Новый объект на рынке недвижимости. Продается дача в СТ Сад (Лошницкий с/с). Дача ухуж…
Дом
Борисов, Беларусь
100 м²
€ 34,554
Продается просторный дом с участком 7,7 сот. по пер. Р. Люксембург. Строение одноэтажное, в …
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 30,007
Продается просторный кирпичный дом (5 жилых комнат) в тихом районе города. Дом на 2 входа. У…
Дом
Борисов, Беларусь
38 м²
€ 24,097
Жилой дом в центре города по ул. 8 марта, недалеко от детской стоматологии. Дом в хоро…
Дом
Зембин, Беларусь
80 м²
€ 10,912
Продается участок с домом недалеко от центра аг. Зембин, что в 25 км от г. Борисова. Д…
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 15,004
Загородный садовый дом, может использоваться как жилой. Дом новый без использования. Э…
Коттедж
Борисов, Беларусь
66 м²
€ 28,098
Продается уютный дом со всеми удобствами! Адрес: г. Борисов, пер. Танковый. ❤️Продаётс…
Дом
Борисов, Беларусь
102 м²
€ 53,194
Продается дом в Борисове, переулок Мостовой Адрес: Борисов, пер. Мостовой ❤️ В каком доме Вы…
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 10,457
Продается дача с мансардным утепленным этажом в дачном кооперативе «Дубовый Лог»…
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 7,729
Продается дача в дачном кооперативе « Красный Октябрь», Борисовский р-н. 9…
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