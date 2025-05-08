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Дома в Неманицком сельском Совете, Беларусь

9 объектов найдено
Коттедж в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 229 м²
Уникальный коттедж ❤️ Продается уникальный коттедж в живописной деревне Кургановка! Это идеа…
$99,000
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается садовый домик в д. Стайки. 7 км. от г. Борисова.Дом блочный 2023 года постройки. Т…
$13,100
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Дом в д.Ланковщина ❤️ Хороший дом с большим участком в деревне Ланковщина! Адрес: д. Ланковщ…
$6,900
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Загородный  дом  может использоваться, как дачный, так и для постоянного проживания. Газ во…
$22,000
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается жилой дом в д. Ланковщина. Координаты 54.257991,28.683054 Идеальный вариант под да…
$5,700
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Дом в Неманица, Беларусь
Дом
Неманица, Беларусь
Площадь 42 м²
Внимание в продаже дом в 7 км от Борисова.Площадь дома 42.2/28,6/13,6Земельный участок 25 со…
$16,500
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Купить дом в деревне Стайки ❤️ Вашему вниманию представляется бревенчатый дом с шиферной кры…
$19,900
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Дом в Неманица, Беларусь
Дом
Неманица, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается жилой дом в аг. Неманица с очень хорошим ремонтом. Дом сам из бруса, но в очень хо…
$49,900
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продаётся жилой дом, в живописном месте. Хорошие подъездные пути и отличное транспортное соо…
$17,000
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Параметры недвижимости в Неманицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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