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Дома в Мётченский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся уютный дом в Борисовском районе, деревня Добрицкое, всего в 19 км от города - возл…
$20,200
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Дом в Большая Ухолода, Беларусь
Дом
Большая Ухолода, Беларусь
Площадь 81 м²
Дом в пригороде Борисова. Кредит, обмен! ❤️Добро пожаловать в уютный и экологичный дом в Бол…
$25,000
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Дом в Большая Ухолода, Беларусь
Дом
Большая Ухолода, Беларусь
Площадь 92 м²
Самое время купить дом ❤️Продаётся уютный и просторный дом в 9 км от Борисова!  Адрес: д. Бо…
$30,000
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Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Надёжный дом с просторным участком ❤️ Крепкий и надежный дом, расположенный в спокойной дере…
$7,850
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Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Внимание продается участок рядом с Борисовом. д. Черневка, ул. Сосновая Есть свет(новый счет…
$7,000
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Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Дом с участком в живописном месте ❤️ Этот дом — не просто стены и крыша. Это возможность соз…
$3,800
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Дом в Старая Мётча, Беларусь
Дом
Старая Мётча, Беларусь
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в Вашу мечту о доме !  ❤️ Дом расположен прямо на берегу реки, представляет…
$11,500
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Параметры недвижимости в Мётченский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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