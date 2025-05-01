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Купить квартиру в Porto, Португалия

Vila Nova de Gaia
31
Matosinhos
13
Квартира Удалить
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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места,…
$696,512
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Квартира с 1 спальней площадью 48 кв. м, с террасой 57 кв. м  и 1 парковочное место в жилой …
$368,076
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Квартира 3 комнаты в Порту, Португалия
Квартира 3 комнаты
Порту, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2
Комплекс расположен в Paranhos, одном из лучших жилых районов Порту. Благодаря удобному дост…
$527,317
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Квартира с 2 спальнями в здании Oporto Luxury Residences, общей площадью 89 кв. м, с террасо…
$467,286
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира площадью 117 кв. м с 2 спальням, террасой17 кв. м и парковочным местом,  в новейший…
$554,945
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Комплекс Oporto Luxury Residences расположен рядом с Авенида Фернан Магальяйш, одной из самы…
$382,572
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Квартира 102 m2  2 спальни в элитном закрытом комплексе, расположенном в Боавиште, состоящем…
$673,861
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Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 4
Эта квартира расположена на первой линии пляжа с видом на море. Кроме того, квартира предлаг…
$1,39 млн
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Типы недвижимости в Porto

квартиры-студии
однокомнатные
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Porto, Португалия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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