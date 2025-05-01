Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Porto
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Купить квартиру в Porto, Португалия

Vila Nova de Gaia
31
Matosinhos
13
Квартира Удалить
Очистить
48 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Порту, Португалия
Квартира 5 комнат
Порту, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Этаж 9/9
Эта полностью отремонтированная квартира с 4 спальнями расположена на последнем этаже, откуд…
$566,861
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Квартира 2 спальни  95м2 с балконом 11м2 в новом комплексе рядом с Gaia Shopping в районе Vi…
$310,316
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
$293,328
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Новая светлая квартира с 2 спальнями, 96 кв.м., есть место в гараже. Дом расположен у парка …
$492,655
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места,…
$696,512
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Порту, Португалия
Квартира 2 комнаты
Порту, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
$468,991
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Квартира с 1 спальней площадью 48 кв. м, с террасой 57 кв. м  и 1 парковочное место в жилой …
$368,076
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
Квартира Дуплех с 2-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на …
$833,875
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Порту, Португалия
Квартира 3 комнаты
Порту, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 3
Дуплекс с 2 спальнями общей площадью 143,9 м2 в историческом центре Порту. Он расположен …
$1,28 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
$526,631
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Arcozelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Arcozelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира площадью 131 м2, с 3 спальнями, на  2 фасада (юг, запад),и с гаражным боксом.Общая …
$243,496
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Квартира 2 спальни 95 м2 с балконом 11 м2 и гаражом на 2 авто в новом комплексе в  Vila Nova…
$310,316
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Порту, Португалия
Квартира 3 комнаты
Порту, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2
Комплекс расположен в Paranhos, одном из лучших жилых районов Порту. Благодаря удобному дост…
$527,317
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты с 2 спальнями и балконом, расположенные в строящемся кондоминиуме с собственным …
$356,750
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 6/7
Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий. Всего в комплексе 157 квартир от 1 до 5 спал…
$797,732
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе Ocean Living.Ком…
$407,714
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Aguas Santas, Португалия
Квартира 4 комнаты
Aguas Santas, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Эта роскошная квартира с 3 спальнями в закрытом комплексе с 3 независимыми входами и частным…
$456,609
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Просторная квартира 2 спальни с балконом, гаражом и кладовой в новом комплексе Antas Green в…
$393,558
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Квартира с 1 спальней площадью 61 кв. м и с балконом площадью 4 кв. м,  в новом комплексе, р…
$293,554
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Расположенное рядом с Parque da Cidade   и недалеко от Foz do Douro, здание Aldoar – Casas d…
$832,417
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Квартира с 1 спальней площадью 70 кв. м и балконом площадью 9 кв. м,  в новом комплексе  в р…
$338,629
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Новая  квартира 2 спальни  в Университетском ЦентреКвартира расположена в районе Paranhos  в…
$351,087
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Этаж 3/3
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
$924,746
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
$762,451
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Lavadores Lounge, современный кондоминиум в Канидело.Этот современный и знакомый комплекс им…
$410,546
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 49 кв. м,верандой 3 кв. м и 1 парковочным местом, расположен…
$300,123
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Квартира с 2 спальнями в здании Oporto Luxury Residences, общей площадью 89 кв. м, с террасо…
$467,286
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Квартира с 1 спальней площадью 68 м2, балкон 3 м2 в новом  проекте  в эксклюзивном кондомини…
$311,449
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Vila do Conde, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila do Conde, Португалия
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Квартира 69 м2 с видом на океан, 1 спальней и гаражом в новом комплексе Legacy Living, распо…
$428,100
Оставить заявку

Типы недвижимости в Porto

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Porto, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти