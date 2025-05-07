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Купить квартиру в Porto, Португалия

Vila Nova de Gaia
31
Matosinhos
13
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе Ocean Living.Ком…
$407,714
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 114 м²
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
$552,680
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Типы недвижимости в Porto

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однокомнатные
двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Porto, Португалия

с гаражом
с садом
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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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