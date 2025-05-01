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Купить квартиру в Porto, Португалия

Vila Nova de Gaia
31
Matosinhos
13
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
$293,328
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
$526,631
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Квартира с 2 спальнями в здании Oporto Luxury Residences, общей площадью 89 кв. м, с террасо…
$467,286
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, район Matosi…
$396,389
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Комплекс Oporto Luxury Residences расположен рядом с Авенида Фернан Магальяйш, одной из самы…
$382,572
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$283,135
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