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Квартиры-студии в Porto, Португалия

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11 объектов найдено
Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Площадь 58 м²
Квартира-студия  58 кв м, в новом комплексе в центре города Порту. Здание расположено в искл…
$404,118
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Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Площадь 89 м²
Квартира 88.9 м2, балкон 8м2 и вид на сад, расположена в центре Порту.Здание на улице Alvare…
$415,665
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Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Площадь 57 м²
Совершенно новая студия площадью 57 кв.м. с 2 балконами 3м2. Здание - часть новой застройки,…
$536,900
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Студия 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Совершенно новая квартира-студия T1 (T0) с общей площадью 39 кв.м., балконом 3 кв.м. и кладо…
$173,194
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Студия 2 комнаты в Порту, Португалия
Студия 2 комнаты
Порту, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
The property is located at Rua De Belmonte 103 in the heart of the historic city center of P…
$33,92 млн
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Студия 1 комната в Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 комната
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
Студия в строящемся доме расположена на 3-м этаже здания. Солнечная ориентацией на запад …
$536,050
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Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
$426,792
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Студия 1 комната в Порту, Португалия
Студия 1 комната
Порту, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4
Квартира студия, площадью 48 м2, в 400 м от станции метро, включает в себя: - гостиную с от…
$280,990
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Студия 2 спальни в Порту, Португалия
Студия 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1
Designed to give tenants a sense of rural living in the vibrant city center, the Bons-Jardin…
$443,50 млн
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Студия 1 комната в Порту, Португалия
Студия 1 комната
Порту, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Отличный проект с гарантированной доходностью 4% в год (в течение 5 лет). Благодаря удачн…
$190,620
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Студия 1 комната в Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 комната
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
$664,808
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Параметры недвижимости в Porto, Португалия

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