Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Porto
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Купить квартиру в Porto, Португалия

Vila Nova de Gaia
31
Matosinhos
13
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Квартира с 1 спальней площадью 48 кв. м, с террасой 57 кв. м  и 1 парковочное место в жилой …
$368,076
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира площадью 117 кв. м с 2 спальням, террасой17 кв. м и парковочным местом,  в новейший…
$554,945
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Porto

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Porto, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти