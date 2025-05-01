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Купить квартиру в Porto, Португалия

Vila Nova de Gaia
31
Matosinhos
13
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28 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Квартира 2 спальни  95м2 с балконом 11м2 в новом комплексе рядом с Gaia Shopping в районе Vi…
$310,316
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
$293,328
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Новая светлая квартира с 2 спальнями, 96 кв.м., есть место в гараже. Дом расположен у парка …
$492,655
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места,…
$696,512
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Квартира с 1 спальней площадью 48 кв. м, с террасой 57 кв. м  и 1 парковочное место в жилой …
$368,076
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира 3 спальни с балконом и гаражом.Это квартира на 3-м этаже, полностью отремонтированн…
$237,833
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
$526,631
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты с 2 спальнями и балконом, расположенные в строящемся кондоминиуме с собственным …
$356,750
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе Ocean Living.Ком…
$407,714
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Квартира с 1 спальней площадью 61 кв. м и с балконом площадью 4 кв. м,  в новом комплексе, р…
$293,554
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Квартира с 1 спальней площадью 70 кв. м и балконом площадью 9 кв. м,  в новом комплексе  в р…
$338,629
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Новая  квартира 2 спальни  в Университетском ЦентреКвартира расположена в районе Paranhos  в…
$351,087
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 49 кв. м,верандой 3 кв. м и 1 парковочным местом, расположен…
$300,123
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Квартира с 1 спальней площадью 68 м2, балкон 3 м2 в новом  проекте  в эксклюзивном кондомини…
$311,449
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Квартира 1 спальня в Vila do Conde, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila do Conde, Португалия
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Квартира 69 м2 с видом на океан, 1 спальней и гаражом в новом комплексе Legacy Living, распо…
$428,100
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Квартира 2 спальни в Gondomar, Португалия
Квартира 2 спальни
Gondomar, Португалия
Количество спален 2
Эта квартира c 2 спальнями находится в новом комплексе Riviera River в районе Порту  Gondoma…
$280,870
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Квартира 3 спальни в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Новая  квартира 3 спальни  с балконом 12 м2 в жилом комплексе в Университетском ЦентреКварти…
$486,992
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 127 кв. м, балконом площадью 8 кв. м и 2 парковочными местам…
$498,884
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 88 кв. м, балконом площадью 9 кв. м и 1 парковочным местом н…
$390,726
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Новая светлая квартира с 1 спальней, 54 кв.м., есть место в гараже. Дом расположен у парка с…
$322,774
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Квартира с 2 спальнями, площадью 78 кв.м. и балконом 3 кв.м., построенная в новом здании ряд…
$396,389
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Квартира с 1 спальней площадью 43 кв. м и балконом 2 кв. м в новом проекте, который создаетс…
$233,303
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира площадью 117 кв. м с 2 спальням, террасой17 кв. м и парковочным местом,  в новейший…
$554,945
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Апартаменты с 2 спальнями, площадью 118 кв. м и балконом 9 кв. м в новейшем жилом комплексе …
$424,703
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 90 кв.м., балконом 14 кв.м. и 1 парковочным местом в новейше…
$509,643
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Квартира 102 m2  2 спальни в элитном закрытом комплексе, расположенном в Боавиште, состоящем…
$673,861
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$283,135
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