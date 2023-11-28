Portimao, Португалия

от €299,000

180 м² 1

Сдача в: 2023

Новая застройка в регионе, который превозносит красоту, богатство, романтическую архитектуру, пляжи, известность и благополучие в Portimão!!! Это место выделяется своей близостью к нескольким школам, автобусам, садам, пляжу и открытым территориям для наслаждения городом. Это новое здание, которое включает в себя квартиры с отделкой премиум и люкс класса, обеспечивая функциональность внутренних помещений и комфорт. В нем есть квартиры типологий T2 - T4, с частными площадями, которые варьируются от 83 м² до 180 м² в каждой секции. Простой дизайн премиум-класса гарантирует практичность и качество. Его отделка включает - Алюминиевые рамы с термической резкой; - Электрические жалюзи; - Централизованное управление для одновременного опускания жалюзи на всех окнах и одновременного выключения света при выходе из квартиры; - Электрический подогрев пола в туалете и на кухне; - Электрический полотенцесушитель в туалете; - Предварительная установка кондиционера; - Солнечная панель Thermo Siphon 200/300L; - Двери и шкафы отделаны полуламинатом; - Отделка кухонной мебели полиламинатом одного или двух цветов; - Электроприборы марки TEKA или аналогичные, включая индукционную варочную панель; - Сантехника для ванной комнаты Roca или аналогичная; - Керамическая плитка Pameza или аналогичная; - Деревянный пол TARKKET или аналогичный; - Барбекю, встроенное в балкон на кухне; - Цветной видеодомофон; - Дверь с высоким уровнем безопасности на входе в квартиру; - Лифты ORONA вместимостью 8 человек две единицы; - Оштукатуренные стены и потолки и балконные шторы и покраска в цвет, определенный проектом; Он расположен всего в: - 150 м от детского сада Fojo; - 900 м от супермаркета; - 1 км от больницы São Camilo; - 1,5 км от медицинского центра Portimão; - 1,5 км от реки Arade. Окончание работ запланировано на первый квартал 2023 года!!!