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Продажа новостроек в Portimao

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Жилой комплекс Новостройка в Portimão
Жилой комплекс Новостройка в Portimão
Portimao, Португалия
от
€299,000
Площадь 180 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Новая застройка в регионе, который превозносит красоту, богатство, романтическую архитектуру, пляжи, известность и благополучие в Portimão!!! Это место выделяется своей близостью к нескольким школам, автобусам, садам, пляжу и открытым территориям для наслаждения городом. Это новое здание, которое включает в себя квартиры с отделкой премиум и люкс класса, обеспечивая функциональность внутренних помещений и комфорт. В нем есть квартиры типологий T2 - T4, с частными площадями, которые варьируются от 83 м² до 180 м² в каждой секции. Простой дизайн премиум-класса гарантирует практичность и качество. Его отделка включает - Алюминиевые рамы с термической резкой;  - Электрические жалюзи;  - Централизованное управление для одновременного опускания жалюзи на всех окнах и одновременного выключения света при выходе из квартиры;  - Электрический подогрев пола в туалете и на кухне;  - Электрический полотенцесушитель в туалете;  - Предварительная установка кондиционера;  - Солнечная панель Thermo Siphon 200/300L;  - Двери и шкафы отделаны полуламинатом;  - Отделка кухонной мебели полиламинатом одного или двух цветов;  - Электроприборы марки TEKA или аналогичные, включая индукционную варочную панель;  - Сантехника для ванной комнаты Roca или аналогичная;  - Керамическая плитка Pameza или аналогичная;  - Деревянный пол TARKKET или аналогичный;  - Барбекю, встроенное в балкон на кухне;  - Цветной видеодомофон;  - Дверь с высоким уровнем безопасности на входе в квартиру;  - Лифты ORONA вместимостью 8 человек две единицы;  - Оштукатуренные стены и потолки и балконные шторы и покраска в цвет, определенный проектом;   Он расположен всего в: - 150 м от детского сада Fojo; - 900 м от супермаркета; - 1 км от больницы São Camilo; - 1,5 км от медицинского центра Portimão; - 1,5 км от реки Arade. Окончание работ запланировано на первый квартал 2023 года!!!
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