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Продажа новостроек в Aguas Santas

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Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Aguas Santas, Португалия
от
$357,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи. Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 …
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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