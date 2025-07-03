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Продажа новостроек в Rio de Mouro

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Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Sintra, Португалия
от
$1,17 млн
Площадь 288 м²
1 объект недвижимости 1
Современный дом с 3 люксовыми спальнями в охраняемом кондоминиуме в Албарраке. Просторная гостиная с камином, стильная кухня, приватный сад, полноценный подвал с прачечной и парковкой на 2–3 авто. Кондиционер, качественная отделка и тёплая атмосфера. В кондоминиуме — бассейн, зелёные зоны и …
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